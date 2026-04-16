Un caso perrón

Aunque trató de defenderse, la senadora Mariela Gutiérrez terminó clavándose más en el caso del sacrificio de perros callejeros. La morenista reconoció que cuando fue alcaldesa en Tecámac eliminó hasta 10 mil perritos, pero con la justificación de que fue apegado a la ley, y porque hubo casos de mordeduras –hasta en la cara– de niños. Pocos saben, pero ahora que los derechos de los animales están en la Constitución, bien podría parecer que existe el senador número 129, el perrito Aquiles del senador Félix Salgado Macedonio, quien es visitante asiduo del pleno. En una de esas, regresa a hacerle justicia a sus pares mexiquenses.

El otro frente de la CFE

En el foro convocado por la Secretaría de Energía, donde abundan conceptos como transición, innovación y soberanía, la intervención de Emilia Esther Calleja Alor en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar tomó otro rumbo. Más que sumarse al discurso, la directora de la CFE optó por aterrizarlo: sin operación, no hay sistema. Con un mensaje centrado en que “la energía es la base que sostiene todo”, Calleja delineó una narrativa donde la electricidad deja de ser un servicio para colocarse como condición de desarrollo, bienestar y funcionamiento del país. Habló de un sistema que deja atrás la reacción para anticiparse, apoyado en monitoreo en tiempo real y automatización, con una red que atiende a cerca de 50 millones de usuarios. Sumó cifras (58 proyectos, expansión de transmisión y cobertura eléctrica de 99.7%) que apuntan a una prioridad clara: asegurar que el sistema funcione.

Félix, ¿resignado?

Hablando del senador por Guerrero. Aseguró que contrario a su compañero Saúl Monreal, él no buscará litigar en tribunales su derecho a ser candidato en 2027, por aquello de que el estatuto de Morena contra el nepotismo no puede estar por encima de la Constitución. Es más, dijo que como es mayor, ya le recomendó al zacatecano irse por el camino correcto y no estarse “calentando por otro lado”.

Tunden al presidente del TEPJF

Por circular proyectos de último momento y pretender que sus compañeros los voten a ciegas, el presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, fue tundido por sus compañeros en la sesión de ayer. El magistrado Reyes Rodríguez fue el primero en expresar su inconformidad, pero la magistrada Mónica Soto fue más allá y calificó la acción como una falta de respeto y pidió que se votara el proyecto original que ella y Reyes Rodríguez ya habían estudiado, lo que finalmente ocurrió. Aunque tuvo la oportunidad de aclarar la situación, Bátiz García exhibió que tampoco conocía su proyecto, pues a pregunta expresa sobre lo sustantivo de los cambios, se limitó a decir “Yo me imagino que no”.

Guiño portugués

El Senado recibió ayer a una delegación de embajadores europeos, y así, sin tanta diplomacia, Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, les invitó a invertir en México, al fin y al cabo “México no amenaza ni con aranceles, ni con otras cosas. México no amenaza con tomar Groenlandia”. El gesto fue muy bien recibido por el embajador de Portugal, Pedro Acosta Pereira, “pues la gestión del marco regulatorio y estable es algo que valoramos, sigan así y las empresas portuguesas llegarán”. Bueno, quizá como está recién llegado al país desconoce que aplicamos aranceles a China y que el nuevo Poder Judicial aún deja dudas sobre la certeza jurídica a inversionistas extranjeros.

Indigesta a Morena ‘ambición’ verde

Muy directo fue ayer el diputado morenista Ricardo Monreal contra el PVEM y su decisión de apartarse de Morena y de ir solo por la gubernatura de San Luis Potosí. Deslizó que la ambición no lo deja ver que no hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes, y el Verde no debe de confiarse porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional, advirtió el zacatecano. Y fue más allá. Lamentó que su decisión es una mala noticia para la coalición, porque se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo, pero es una noticia que nos afecta a todos en la coalición. Se ve que no le gustó nada la decisión de los “verdes”.