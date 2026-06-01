Caso vs. ex secretario de Seguridad de Sinaloa avanza en EU: ¿Cuándo regresará Gerardo Mérida a la Corte?

Gerardo Mérida Sánchez se presentó por primeravez en la corte de NY. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

La investigación que abrió una nueva ruta judicial contra exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa tendrá un próximo capítulo en agosto.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Rubén Rocha Moya, volverá a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 4 de agosto, luego de que la jueza federal, Katherine Polk concediera a la Fiscalía estadounidense un plazo adicional para la revisión y presentación de pruebas.

Mérida Sánchez es el primero de los exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos que ha comparecido ante ese tribunal.

Mérida se entregó voluntariamente a EU

Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra.

El caso forma parte de una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una decena de funcionarios y exfuncionarios vinculados con el Gobierno de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, exmandos policiales y exintegrantes de su gabinete.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con la facción del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos, facilitando operaciones de la organización criminal a cambio de beneficios económicos y protección institucional.

¿Dr qué se le acusa a Gerardo Mérida en EU?

En el caso específico de Gerardo Mérida, la acusación incluye cargos por conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense, así como posesión y conspiración para poseer armamento de uso restringido.

La Fiscalía también sostiene que, durante su gestión como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, habría recibido pagos mensuales presuntamente vinculados a integrantes de Los Chapitos a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.

Durante su audiencia más reciente, la jueza Katherine Polk Failla indicó que existe un volumen considerable de evidencia que deberá ser revisado por las partes antes de la siguiente comparecencia. La nueva audiencia quedó programada para el 4 de agosto, fecha en la que se espera una actualización procesal sobre el avance del caso.