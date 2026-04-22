K-Food Festival: Fecha, actividades, sede y todo sobre el festival de comida coreana y zona de skin care

Estos son los detalles del K-Food Festival, evento donde puedes degustar ramen y tteokbokki. (Foto: IAGemini/Shutterstock)

Una probadita de la comida coreana llega a un museo de la CDMX con el K-Food & Culture Festival, donde habrá diferentes tipos de ramen y platillos de especialidad como el tteokbokki.

El evento no solo ofrecerá recetas de la cultura gastronómica de Corea, también contará con opciones para comprar y probar los populares productos de skin care del país asiático.

K-Food & Culture Festival 2026 tiene entrada gratuita y es uno de los planes ideales para disfrutar en compañía de amigos, familia o pareja.

El tteokbokki es uno de los platillos más populares de la comida coreana. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo es el K-Food Festival?

Asistir al K-Food Festival 2026 es una oportunidad única, pues solo se celebra durante una jornada: el viernes 24 de abril.

El horario de inicio del evento es a la 1:00 p.m., mientras que el de cierre no fue confirmado en el anuncio oficial y tampoco se confirmó un registro previo para ingresar.

¿Dónde es el K-Food Festival?

El evento para degustar diferentes tipos de ramen, así como otros platillos y bebidas de la cultura coreana, se realiza en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, específicamente en la terraza del tercer piso. La dirección del recinto es Avenida Juárez 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Este sitio cuenta con una exposición permanente basada en distintos conflictos en la historia de la humanidad que fueron catalogados como genocidios, como el Holocausto. Además, alberga exposiciones temporales que se modifican periódicamente.

La expo Infancias en Silencio es la que coincide con la fecha del festival de comida coreana, y su objetivo es reflexionar sobre la violencia contra los menores de edad y contribuir a la disminución de este conflicto.

¿Qué hay en el K-Food & Culture Festival en la CDMX?

La Embajada de la República de Corea en México compartió las diferentes actividades programadas para el K-Food & Culture Festival.

Entre ellas destaca la degustación totalmente gratuita de diversos platillos de la comida coreana. Además, podrás comprar ramen para preparar o listo para comer, principalmente de la marca Buldak, una de las más populares.

Esto es lo que podrás encontrar en el festival de comida en la CDMX:

Venta de diferentes marcas de ramen: Buldak , Shin Ramyun y Chapagetti.

, Shin Ramyun y Chapagetti. Degustación y compra de snacks.

Venta de distintos tipos de tteokbokki, uno de los platillos más representativos de la cultura coreana.

También se alista una degustación especial organizada por la Embajada de Corea en México, donde se ofrecerán pruebas de dakgangjeong (pollo frito), samgyeopsal (tipo de barbacoa de carne de cerdo), nokdujeon (pan coreano salado) y kimchijeon (láminas de kimchi con verduras).

Para acompañar la comida, se podrá comprar soju, tanto natural como de sabores (lychee, uva, mora, fresa, etcétera). Esta es una bebida alcohólica tradicional del país asiático; además, habrá degustaciones, aunque serán limitadas.

Durante el festival también se tienen programadas muestras de productos de belleza coreanos, con énfasis en el skin care.

Si el resultado de utilizar el producto es de tu agrado, también existe la posibilidad de adquirirlo. En este caso no se revelaron las marcas disponibles, pero sí los tipos de productos, que son los siguientes: