Con fuentes de mariscos y antojitos: ¿Cuánto cuesta ir a La Flor del Istmo, donde comió Noroña?

Gerardo Fernández Noroña comió en La Flor del Istmo durante 2023 y compartió parte de su visita en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Gerardo Fernández Noroña se ha caracterizado por compartir lugares donde se puede comer bien, y sus recomendaciones no se limitan a sitios lujosos como La Cantina Palacio de Hierro, sino que también incluyen espacios tradicionales como La Flor del Istmo.

Se trata de un restaurante enfocado en la cocina mexicana y los mariscos, con más de 70 años de tradición en Coatzacoalcos. El lugar nació como el sueño de Juana Vallejo, quien, con esfuerzo, logró materializarlo con el paso del tiempo.

Hoy ofrece una vista panorámica al río, pero sus inicios fueron mucho más modestos: comenzó dentro de un mercado, desde donde se despachaban empanadas, enfrijoladas, entomatadas y pescados.

¿Cómo es La Flor del Istmo, a donde fue Noroña?

Gerardo Fernández Noroña acudió a comer a La Flor del Istmo hace tres años, durante una visita a Coatzacoalcos, Veracruz, y como en otras ocasiones, documentó su experiencia.

El político compartió imágenes en sus redes sociales desde el restaurante, donde se le observa junto a colaboradoras en la cocina y grabando un video desde una de las mesas.

Tal como muestran las publicaciones, el restaurante cuenta con un salón amplio para recibir a los comensales, quienes pueden elegir entre mesas centrales o espacios cercanos a los ventanales.

El político presumió su visita al restaurante mediante un publicación en sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Tanto esas zonas como la terraza tienen un elemento en común: una vista panorámica hacia el río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del país.

¿Cuánto cuesta ir al restaurante donde comió Noroña?

El restaurante ofrece una propuesta variada de cocina mexicana con énfasis en pescados y mariscos, donde destacan platillos como camarones, pulpo, filetes de pescado y sopas del mar.

El menú también incluye desayunos completos, antojitos, carnes y aves, así como opciones más ligeras como ensaladas. Para complementar, hay postres tradicionales y bebidas que van desde jugos y licuados hasta refrescos.

Los precios van desde 55 pesos por una avena hasta 825 pesos por una fuente de mariscos. El gasto promedio por persona se estima entre 550 y 600 pesos, considerando una entrada o sopa, un plato fuerte y un postre.

Este restaurante ofrece cocina de mar, además de gastronomía mexicana tradicional. (Foto: Unsplash)

Los precios y algunos de los platillos que se pueden encontrar en el menú de La Flor del Istmo son los siguientes:

Entradas

Cóctel de camarón, pulpo o jaiba: de 145 pesos a 235 pesos

Campechana chica: 145 pesos

Vuelve a la vida: 455 pesos

Jaiba o relleno de mariscos: 105 pesos

Tostadas de camarón o jaiba: 199 pesos

Camarones para pelar: 695 pesos (el kilo)

Desayunos

Hotcakes: 115 pesos

Avena: 55 pesos

Molletes con tocino: 125 pesos

Huevos

Huevos al gusto: 105 pesos

Chilaquiles con huevo: 105 pesos

Tortilla de huevo: 155 pesos

Ensaladas

Ensalada de frutas: 159 pesos

Ensalada de pollo: 165 pesos

Ensalada de camarones: 295 pesos

Ensalada de camarones y pulpo: 325 pesos

Ensalada de mariscos a la mexicana: 485 pesos

Antojitos regionales

Desayuno jarocho: 95 pesos

Plato mixto de antojitos mexicanos: 225 pesos

Enfrijoladas de chinameca: 195 pesos

Club sandwich: 175 pesos

Enchiladas: de 149 pesos a 155 pesos

Sincronizadas: 130 pesos

Desayunos económicos (acompañados de jugo de naranja o fruta y café)

Azteca: 167 pesos

Campirano: 167 pesos

Ranchero: 167 pesos

Ligero: 167 pesos

Pescados y mariscos

Camarones al gusto: 285 pesos

Filete de pescado: 275 pesos

Arroz con camarones: 215 pesos

Pulpo al gusto: 425 pesos

Sopas y cremas

Caldo de robalo: 235 pesos

Sopa de mariscos: 315 pesos

Consomé de camarón: 115 pesos

Consomé de pollo: 85 pesos

Crema de camarón: 120 pesos

Carnes

Chuleta de cerdo: 175 pesos

Chinameca: 195 pesos

Chinameca a la mexicana o a la tampiqueña: 199 pesos

Bistec de res: 265 pesos

Filete de res: 395 pesos

Brocheta de filete de res: 425 pesos

Aves

Pollo frito con papas: 195 pesos

Pollo con mole: 195 pesos

Pechuga a la reina: 195 pesos

Milanesa imperial: 195 pesos

Postres

Pan de manzana: 57 pesos

Pay de queso: 57 pesos

Plátanos flameados: 75 pesos

Helado: 75 pesos

Banana split: 89 pesos

En el restaurante también se pueden ordenar bebidas para acompañar los alimentos que van desde jugos hasta licuados y malteadas por precios de entre 49 pesos y 79 pesos, mientras que los refrescos cuestan 45 pesos.

¿Quién es el dueño de La Flor del Istmo, donde comió Noroña?

La historia de La Flor del Istmo no comienza con una gran inversión, sino con el trabajo constante de Juana Vallejo de la Cruz, quien encontró en la cocina la oportunidad de cambiar su destino. Durante años trabajó como mesera y ayudante en Coatzacoalcos, donde desarrolló la idea de tener su propio negocio.

“Desde sus inicios, (cuando era) muy joven, siempre soñó con tener un negocio de este”, recordó su hijo Juan en entrevista con Donde Comer TV.

Con el apoyo de su familia, Juana logró rentar tres locales en el antiguo Mercado de Coatzacoalcos y, tras adecuarlos, abrió el restaurante en 1956. En ese lugar conoció a Juan, proveedor de aves, con quien más tarde formaría una familia.

Aunque el negocio crecía, tuvo que cambiar de ubicación tras la demolición del mercado. Fue entonces cuando encontraron una oportunidad clave: “Mi papá, con un poco de visión, solicita a la Junta Federal de Mejoras que le concesionara esta zona federal y aquí estableció el negocio”, relató Juan.

La nueva ubicación le dio una vista privilegiada al río Coatzacoalcos, característica que con el tiempo se volvió distintiva. Actualmente, el restaurante está a cargo del hijo de los fundadores.

La Flor del Istmo se encuentra en bulevar Manuel Ávila Camacho número 100, colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Abre todos los días de 8:00 a 18:00 horas, por lo que es una opción tanto para desayunar como para comer.