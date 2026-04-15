Con fuentes de mariscos y antojitos: ¿Cuánto cuesta ir a La Flor del Istmo, donde comió Noroña?

Gerardo Fernández Noroña se ha caracterizado por compartir lugares donde se puede comer bien, y sus recomendaciones no se limitan a sitios lujosos como La Cantina Palacio de Hierro, sino que también incluyen espacios tradicionales como La Flor del Istmo.
Se trata de un restaurante enfocado en la cocina mexicana y los mariscos, con más de 70 años de tradición en Coatzacoalcos. El lugar nació como el sueño de Juana Vallejo, quien, con esfuerzo, logró materializarlo con el paso del tiempo.
Hoy ofrece una vista panorámica al río, pero sus inicios fueron mucho más modestos: comenzó dentro de un mercado, desde donde se despachaban empanadas, enfrijoladas, entomatadas y pescados.
¿Cómo es La Flor del Istmo, a donde fue Noroña?
Gerardo Fernández Noroña acudió a comer a La Flor del Istmo hace tres años, durante una visita a Coatzacoalcos, Veracruz, y como en otras ocasiones, documentó su experiencia.
El político compartió imágenes en sus redes sociales desde el restaurante, donde se le observa junto a colaboradoras en la cocina y grabando un video desde una de las mesas.
Tal como muestran las publicaciones, el restaurante cuenta con un salón amplio para recibir a los comensales, quienes pueden elegir entre mesas centrales o espacios cercanos a los ventanales.
Tanto esas zonas como la terraza tienen un elemento en común: una vista panorámica hacia el río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del país.
¿Cuánto cuesta ir al restaurante donde comió Noroña?
El restaurante ofrece una propuesta variada de cocina mexicana con énfasis en pescados y mariscos, donde destacan platillos como camarones, pulpo, filetes de pescado y sopas del mar.
El menú también incluye desayunos completos, antojitos, carnes y aves, así como opciones más ligeras como ensaladas. Para complementar, hay postres tradicionales y bebidas que van desde jugos y licuados hasta refrescos.
Los precios van desde 55 pesos por una avena hasta 825 pesos por una fuente de mariscos. El gasto promedio por persona se estima entre 550 y 600 pesos, considerando una entrada o sopa, un plato fuerte y un postre.
Los precios y algunos de los platillos que se pueden encontrar en el menú de La Flor del Istmo son los siguientes:
Entradas
- Cóctel de camarón, pulpo o jaiba: de 145 pesos a 235 pesos
- Campechana chica: 145 pesos
- Vuelve a la vida: 455 pesos
- Jaiba o relleno de mariscos: 105 pesos
- Tostadas de camarón o jaiba: 199 pesos
- Camarones para pelar: 695 pesos (el kilo)
Desayunos
- Hotcakes: 115 pesos
- Avena: 55 pesos
- Molletes con tocino: 125 pesos
Huevos
- Huevos al gusto: 105 pesos
- Chilaquiles con huevo: 105 pesos
- Tortilla de huevo: 155 pesos
Ensaladas
- Ensalada de frutas: 159 pesos
- Ensalada de pollo: 165 pesos
- Ensalada de camarones: 295 pesos
- Ensalada de camarones y pulpo: 325 pesos
- Ensalada de mariscos a la mexicana: 485 pesos
Antojitos regionales
- Desayuno jarocho: 95 pesos
- Plato mixto de antojitos mexicanos: 225 pesos
- Enfrijoladas de chinameca: 195 pesos
- Club sandwich: 175 pesos
- Enchiladas: de 149 pesos a 155 pesos
- Sincronizadas: 130 pesos
Desayunos económicos (acompañados de jugo de naranja o fruta y café)
- Azteca: 167 pesos
- Campirano: 167 pesos
- Ranchero: 167 pesos
- Ligero: 167 pesos
Pescados y mariscos
- Camarones al gusto: 285 pesos
- Filete de pescado: 275 pesos
- Arroz con camarones: 215 pesos
- Pulpo al gusto: 425 pesos
Sopas y cremas
- Caldo de robalo: 235 pesos
- Sopa de mariscos: 315 pesos
- Consomé de camarón: 115 pesos
- Consomé de pollo: 85 pesos
- Crema de camarón: 120 pesos
Carnes
- Chuleta de cerdo: 175 pesos
- Chinameca: 195 pesos
- Chinameca a la mexicana o a la tampiqueña: 199 pesos
- Bistec de res: 265 pesos
- Filete de res: 395 pesos
- Brocheta de filete de res: 425 pesos
Aves
- Pollo frito con papas: 195 pesos
- Pollo con mole: 195 pesos
- Pechuga a la reina: 195 pesos
- Milanesa imperial: 195 pesos
Postres
- Pan de manzana: 57 pesos
- Pay de queso: 57 pesos
- Plátanos flameados: 75 pesos
- Helado: 75 pesos
- Banana split: 89 pesos
En el restaurante también se pueden ordenar bebidas para acompañar los alimentos que van desde jugos hasta licuados y malteadas por precios de entre 49 pesos y 79 pesos, mientras que los refrescos cuestan 45 pesos.
¿Quién es el dueño de La Flor del Istmo, donde comió Noroña?
La historia de La Flor del Istmo no comienza con una gran inversión, sino con el trabajo constante de Juana Vallejo de la Cruz, quien encontró en la cocina la oportunidad de cambiar su destino. Durante años trabajó como mesera y ayudante en Coatzacoalcos, donde desarrolló la idea de tener su propio negocio.
“Desde sus inicios, (cuando era) muy joven, siempre soñó con tener un negocio de este”, recordó su hijo Juan en entrevista con Donde Comer TV.
Con el apoyo de su familia, Juana logró rentar tres locales en el antiguo Mercado de Coatzacoalcos y, tras adecuarlos, abrió el restaurante en 1956. En ese lugar conoció a Juan, proveedor de aves, con quien más tarde formaría una familia.
Aunque el negocio crecía, tuvo que cambiar de ubicación tras la demolición del mercado. Fue entonces cuando encontraron una oportunidad clave: “Mi papá, con un poco de visión, solicita a la Junta Federal de Mejoras que le concesionara esta zona federal y aquí estableció el negocio”, relató Juan.
La nueva ubicación le dio una vista privilegiada al río Coatzacoalcos, característica que con el tiempo se volvió distintiva. Actualmente, el restaurante está a cargo del hijo de los fundadores.
La Flor del Istmo se encuentra en bulevar Manuel Ávila Camacho número 100, colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Abre todos los días de 8:00 a 18:00 horas, por lo que es una opción tanto para desayunar como para comer.