‘La idea nació en pandemia’: Historia de Yiyi Beauty, marca de maquillaje y skin care de Lesslie Polinesia

La marca de maquillaje y skin care de Lesslie Polinesia tiene como objetivo ser multifuncional. (Foto: Cortesía)

Más allá de los blogs de Los Polinesios, los videos de Musas —con los que más de una persona aprendió tips de belleza— o los libros que escribió, Lesslie Polinesia ha desarrollado también una faceta como empresaria: es la mente detrás de Yiyi Beauty.

Se trata de una marca de maquillaje y skin care que busca ser un apapacho en el día a día de quienes la usan, abrazando las características de cada persona.

“Buscamos que las personas que usan Yiyi se sientan libres de poder expresar lo que ellos quieran sin tener miedo a ser juzgados, simplemente es abrazar su esencia, su identidad, como persona”, explica Lesslie Yadid Velázquez, nombre de la youtuber mexicana.

Aunque ahora Yiyi Beauty es una marca con un concepto y objetivos claros, no es un proyecto que nació de la noche a la mañana; su desarrollo tomó cuatro años, a lo largo de los cuales enfrentó un sinfín de retos.

¿Cómo nació Yiyi Beauty, la marca de Lesslie Polinesia?

Lesslie Yadid Velázquez comparte que desde hace tiempo tenía el deseo de lanzar su propia marca de maquillaje; sin embargo, todo comenzó a concretarse en 2020, justo cuando inició la pandemia por COVID-19.

“La idea de Yiyi nació en la pandemia, al final yo siempre había tenido las ganas de hacer una marca de maquillaje, pero se empezaron a hacer las pláticas en el 2020”, comenta la creadora de contenido.

Fue un contexto que complicó el desarrollo, pero que no frenó sus planes: “Fue un gran reto, pero creo que también se aprendió mucho”, señaló en la entrevista.

Entre los principales desafíos estuvieron el testeo de los productos —pues Lesslie estuvo al tanto del desarrollo de todas las fórmulas, asegurándose de su calidad—, la recepción de muestras y el trabajo a distancia.

Yiyi Beauty es una marca que Lesslie Polinesia comenzó a planear desde el 2020. (Foto: Cortesía)

A esto se sumó la búsqueda de socios y capital. Incluso, durante el proceso, uno de ellos abandonó el proyecto; no obstante, Lesslie siguió adelante hasta lograr concretar su idea.

El desarrollo de las fórmulas de skin care y maquillaje, que buscaban ser de la mejor calidad, no fue el punto final, sino apenas el inicio. Una vez que los productos estuvieron listos tal cual ella los imaginó, comenzó el trabajo en el concepto de la marca.

“Crearle su propia esencia, su propia identidad, que pudiera tener una conversación y un apapacho a quien tuviera el producto de Yiyi. La verdad es que eso sí fue todo un reto”, comparte.

Aunque Lesslie cuenta con una audiencia muy amplia gracias al contenido que crea con sus hermanos, también le preocupaba la aceptación del público: “Al final a mí me puede gustar el producto, pero no es lo mismo desde la voz del consumidor”, dice.

Luego de cuatro años de desarrollo, Yiyi Beauty finalmente vio la luz con un concepto muy claro: “Busca crear identidad, abrazar cada imperfección que tienes y a ese niño interior”, explica.

¿Qué es Yiyi Beauty? Así son los productos de Lesslie Polinesia

Más allá de acompañar a las personas en sus días —tanto buenos como malos, ya que Lesslie asegura que “está bien no estar en la cima todos los días”—, los productos de skin care y maquillaje tienen como objetivo ser de alta gama, pero a un buen costo.

“Tiene uno de los precios más accesibles con muy buena calidad”, afirma Lesslie. El catálogo de Yiyi Beauty se divide en dos categorías; la primera corresponde al cuidado de la piel, con productos como sueros hidratantes y antioxidantes.

La segunda es la línea de cosméticos, pensada para ser multifuncional: “Es algo muy importante que puedes usarlo en mejillas, ojos, labios, al mismo tiempo y poder crear”, indica, ya que la marca busca que todas las personas se sientan libres de expresar su personalidad a través del maquillaje.

Lesslie Polinesia es 'fan' del make up no make up, un look que se puede lograr con sus productos. (Foto: Cortesía)

Todos los productos tienen inspiración asiática y son ideales para crear looks ‘makeup no makeup’, los cuales además son los favoritos de Lesslie Polinesia, quien explica cómo lograr ese efecto con Yiyi Beauty.

“A través de una tinta de labios velvet puedes generar ese ruborcito, esas chapitas naturales de tu piel y en tus labios esa tinta líquida (crea el efecto) de labios jugosos”, señala. Además, puedes utilizarla como sombra.

Otro punto importante es que todos los productos de Yiyi Beauty cuentan con fórmulas saludables para la piel: “Son veganos, libres de crueldad animal y están libres de parabenos”, comentó.

En su línea de maquillajes se encuentran productos como:

Delineador de labios

Delineador de ojos

Iluminador

Gloss

Máscara de pestañas

Tinta 3 en 1

Tinta para labios y mejillas

¿Dónde venden el maquillaje de Yiyi Beauty?

Aunque Yiyi Beauty comenzó vendiéndose en línea, actualmente los productos de belleza de Lesslie Polinesia también están disponibles en todas las tiendas de Ulta Beauty, uno de los logros más recientes de la empresaria y un sueño cumplido.

“De las primeras veces en las que yo compraba mi maquillaje, iba a Estados Unidos y decía: ‘en Ulta tengo que comprar mi maquillaje’ (...) Y me sorprende como el día de hoy, Yiyi puede estar ahí (...) es un logro muy grande”, comentó.

A pesar de este nuevo paso, Lesslie no se detiene y sigue soñando en grande, ya que busca hacer crecer su marca tanto como sea posible, sumando otros productos que los consumidores pidan.

“Quiero poner a Yiyi Beauty al alcance de más personas, creando otras líneas y otros productos, dependiendo de lo que diga la gente, qué quiere probar”, comenta y ¿por qué no? Llegar a otras partes del mundo: “Sería algo impresionante, me volaría la cabeza”, finalizó.