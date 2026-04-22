Clara Brugada presenta Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la CDMX: ¿De qué trata?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, presentó su propuesta de ley de rentas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este miércoles una reforma base para la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la cual presentará ante el Congreso capitalino. La funcionaria explicó que se busca atender la crisis de vivienda y la gentrificación en la CDMX.

Durante el anuncio, Brugada explicó que esta propuesta constituye el primer paso de una ruta legislativa que se desarrollará en dos etapas.

La primera etapa consiste en elevar a rango constitucional una serie de principios en materia de vivienda en renta, con el objetivo de garantizar la mayor protección jurídica posible tanto para los arrendatarios como para los arrendadores.

En tanto, la segunda etapa contemplará la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que desarrollará los mecanismos específicos para regular el mercado de renta de vivienda en la ciudad.

La jefa de Gobierno presentó los cuatro puntos principales de la Ley de Rentas Justas que propone:

Se propone establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación. Se propone incluir en la Constitución local la obligación del gobierno de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible, así como los mecanismos de acceso a la misma, en particular para los sectores que menos tienen recursos y para los jóvenes: “Ello con el propósito de contribuir al arraigo vecinal, disminuir desigualdades territoriales y construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas. Asimismo, se incluye un mandato para que el gobierno de la ciudad continúe ampliando su reserva territorial, adquiriendo suelo para la producción de vivienda social”. Asimismo, se propone incorporar en la Constitución la creación de una institución pública encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones inquilinarias. Y se propone incorporar el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal y comunitario, al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia donde hayan desarrollado sus proyectos de vida.

Brugada apuntó que se incluirá en la Constitución de la CDMX implementar una política contra la gentrificación y a favor de la justicia territorial.

Como parte del diagnóstico, la jefa de Gobierno destacó que en la Ciudad de México cerca de 2 millones de personas viven en viviendas rentadas, es decir, una de cada cuatro. Además, entre 2010 y 2020 aumentó en 135 mil el número de personas que rentan vivienda, mientras que en zonas centrales más del 40 por ciento de la población paga renta.

También advirtió que entre 2019 y 2023 el costo de las rentas en algunas zonas de la CDMX se incrementó más del 30 por ciento, y que entre 2015 y 2025 el precio de la vivienda se duplicó. En este contexto, los hogares más pobres destinan hasta casi la mitad de sus ingresos al pago de renta.

Clara Brugada subrayó que esta situación ha provocado desplazamiento de población pues, tan solo en 2020, alrededor de medio millón de personas fueron expulsadas de la capital.

La funcionaria recordó que la Suprema Corte avaló un tope al incremento de la renta de vivienda en la Ciudad de México, en una decisión anunciada en febrero de este año.