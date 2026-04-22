América Móvil ‘ganando como siempre’: Incrementa 25% su utilidad en el 1T26 y supera los 23 mil mdp

Al finalizar marzo de 2026, América Móvil totalizó 414 millones de líneas de acceso en todos sus mercados. (Cuartoscuro).

América Móvil, el gigante de telecomunicaciones móviles y fijas, informó que durante el primer trimestre de 2026 su utilidad neta alcanzó un valor de 23 mil 401 millones de pesos, que representaron un crecimiento de 25.1 por ciento respecto a los 18 mil 703 millones de pesos reportados entre enero y marzo de 2025.

“Nuestra utilidad operativa del primer trimestre fue de 51 mil millones de pesos y aumentó 12.7 por ciento en términos de pesos mexicanos. Los costos financieros integrales disminuyeron 9.9 por ciento debido a menores gastos netos por intereses. En conjunto, estos factores dieron como resultado un incremento de 25.1 por ciento en la utilidad neta”, explicó la emisora a sus accionistas.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comandada por Daniel Hajj Aboumrad detalló que entre enero y marzo de 2026 alcanzaron un flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) por 94 mil 504 millones de pesos, que representaron un aumento de 3 mil 456 millones de pesos respecto a los 91 mil 48 millones de pesos que obtuvo la telefónica al cierre del 1T25.

“El EBITDA alcanzó 95 mil millones de pesos, aumentando 3.8 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento avanza a un ritmo mayor que el de los ingresos por servicios, gracias a un mayor apalancamiento operativo”, explicó la empresa controlada por la familia Slim.

Asimismo, América Móvil indicó que las ventas netas de la compañía durante el 1T26 crecieron 2.1 por ciento, al alcanzar los 236 mil 844 millones de pesos, impulsados principalmente por la adición de más de 3 millones de nuevos suscriptores en todos sus segmentos de negocio.

“En el primer trimestre ganamos 3.0 millones de suscriptores móviles—todos ellos de postpago—habiendo desconectado 90 mil suscriptores de prepago. En el segmento de postpago, Brasil lideró con 1.3 millones de adiciones, seguido por Colombia con 258 mil y Perú con 191 mil”, dijo la empresa.

Con todas estas adiciones, al finalizar marzo de 2026, América Móvil totalizó 414 millones de líneas de acceso en todos sus mercados, sin embargo, México no destacó como uno de sus principales activos de crecimiento en el segmento móvil, sino que únicamente lo hizo en el segmento fijo.

“En el segmento de línea fija conectamos 594 mil nuevos accesos de banda ancha, siendo México y Brasil los principales contribuyentes, con 175 mil y 115 mil clientes, respectivamente”, concluyó la firma de telecomunicaciones.