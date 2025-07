Gentrificación CDMX: Gobierno capitalino buscará aprobar ley para regular rentas en septiembre

El gobierno de Clara Brugada en la CDMX propuso la regulación de renta de vivienda, con un tope que no exceda la inflación.

El gobierno capitalino planea que en el próximo periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México pueda aprobarse la ley para regular el precio de rentas en la ciudad sin exceder la tasa de inflación.

César Cravioto, secretario de gobierno de la CDMX dijo en el foro Meet Point Virtual “Gentrificación en CDMX: ¿Funcionarán las nuevas medidas del gobierno?” del Financiero que actualmente están llevando a cabo reuniones en colonias de mayor gentrificación como Roma, Hipódromo y Condesa para debatir las propuestas del Bando I para contener la gentrificación.

“Ya se habló también de reformas legislativas que las vamos a trabajar para que en septiembre que inicia el periodo puedan aprobarse y también regular quienes rentan su vivienda a través de plataformas, sí es una propuesta integral que ponemos en la mesa no como un documento acabado, sino como un documento a enriquecer”, dijo.

Destacó que las propuestas del Bando I del gobierno contemplan acciones como topar las rentas para que los precios no sean mayores a los de la inflación, regular a plataformas como Airbnb y construir vivienda social para lo cual se tienen contempladas inversiones por alrededor de 9 mil millones de pesos.

“Vamos a hacer foros con grupos específicos y a finales de la próxima semana vamos a hacer un foro con los que han sido afectados, desplazados. La política pública tiene que ser para el retorno de estas poblaciones, cómo podemos acelerar el retorno de estas poblaciones”, añadió.

Reconoció que las recientes manifestaciones anti gentrificación de la capital, en colonias como Roma, Condesa y el sur, impulsaron la reacción del gobierno para la propuesta de 14 puntos del Bando I, aunque insistió que ya venían trabajando en algunas soluciones.

“Ya veníamos trabajando el tema, en el Código Civil regresó el que no se pudieran subir las rentas más allá de la inflación, también se legisló anterior a esto el que quien rentaba a través de aplicaciones no podía hacerlo más de medio año y también en el presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado los 9 mil millones de pesos para vivienda social, no es que solo reaccionamos a partir de la manifestación”, insistió.