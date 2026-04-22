El alcalde les echó una ‘maldición’: Fans de Mets culpan a Mamdani por racha de 12 juegos perdidos

Fans de los Mets de Nueva York acusan al alcalde Zohran Mamdani de haber salado al equipo.

Mientras Padres de San Diego, que tienen al empresario José E. Feliciano, como nuevo dueño, y Diamondbacks de Arizona alistan las maletas para la Mexico Series 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Mets de Nueva York viven una de sus peores rachas, con 12 derrotas consevutivas.

En medio de la ‘malaria’, los aficionados a los Mets encontraron un nuevo chivo expiatorio. Para muchos fans, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es uno de los responsables de la debacle.

A través de redes sociales se han publicado teorías de que Mamdani “embrujó” al equipo cuando convivió con Mr. y Mrs. Met en el Citi Field el pasado 9 de abril, cuando inició la peor racha del equipo en más de 20 años.

“Queda mucho béisbol por jugar. Tengo fe, como muchos aficionados de los Mets en la ciudad”, dijo Mamdani en una conferencia. “Hoy pueden llamarme el alcalde Mambino”, añadió, en alusión a la famosa 'Curse of the Bambino‘, la sequía de títulos que persiguió durante décadas a los Boston Red Sox.

“Cruzaré los dedos como cualquier fan”, remató el alcalde.

¿Cómo van los Mets de Nueva York en los standings de MLB 2026?

Mientras las derrotas se acumulan en Queens, las esperanzas de los Mets en la temporada de MLB 2026 se marchitan. Ningún equipo en la historia de Grandes Ligas ha perdido 12 juegos seguidos en la campaña regular y aun así ha llegado a playoffs de MLB.

Hasta este miércoles 22 de abril, los standings de Grandes Ligas tienen a los Mets con un récord de 7-16, en el último lugar de su división, a 8.5 juegos de los Atlanta Braves.

La situación empeoró en la jornada del día anterior con la derrota contra los Minnesota Twins. En la novena entrada, el cerrador Devin Williams, exlanzandor de los Yankees de Nueva York, permitió dos carreras sin sacar un solo out.

Fallas en el bullpen y poco bateo, las razones de la debacle de los Mets de NY

Abril ha sido un viacrucis para los Mets de Nueva York y su nómina de 360 millones de dólares. En un deporte que vive entre estadísticas y supersticiones, es fácil culpar a fuerzas invisibles… pero hay razones mucho más terrenales.

El bullpen de los Mets ha sido un desastre, mientras que la ofensiva se secó con la lesión de Juan Soto, quien firmó un contrato de 765 millones de dólares.

Durante esta racha, el equipo ha sido superado 67-22 por sus rivales en carreras anotadas y tiene uno de los promedios de bateo más bajos de la Liga Nacional de Grandes Ligas.

Otras de las razones de la mala racha de los Mets pueden ser la salida de Pete Alonso a los Baltimore Orioles, el contrato de Edwin Díaz con los odiados Los Angeles Dodgers, que también firmaron a Kyle Tucker, y el traspaso de Brandon Nimmo a los Texas Rangers.

Ser fan de los Mets nunca ha sido sencillo. Sí, tienen joyas históricas como el “Milagro” de 1969 y la Serie Mundial de 1986, pero también una larga colección de desplomes dolorosos.

La racha también salpica al millonario dueño de los Mets, Steve Cohen, quien pidió disculpas el año pasado tras quedar fuera de playoffs. Desde que compró al equipo en 2020 por 2,400 millones de dólares, Cohen no ha escatimado en gastos… pero el béisbol no siempre responde a chequeras.

Abril suele ser el mes de la ilusión, cuando todo equipo sueña en grande. Pero para estos Mets, la esperanza parece haberse evaporado demasiado pronto… como si alguien hubiera cerrado la llave del talento y dejado correr solo la mala suerte.