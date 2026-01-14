MLB México Series 2026: Precios de los boletos del D-backs vs. Padres de San Diego en el Alfredo Harp Helú

Regresa la MLB Mexico City Series con juegos oficiales de Major League Baseball (MLB) a México como parte del MLB World Tour, plataforma internacional de la liga para disputar encuentros de temporada regular fuera de Estados Unidos.

La edición 2026 se suma a las series de temporada regular ya disputadas en la ciudad y mantiene al Estadio Alfredo Harp Helú como el lugar para albergar juegos oficiales de la liga.

¿Cuándo y dónde se juega la MLB Mexico City Series 2026?

La MLB Mexico City Series 2026 se disputará sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Los juegos enfrentarán a D-backs y San Diego Padres y serán considerados partidos de local para D-backs, dentro de su calendario regular de la temporada.

Con esta serie, MLB realizará su tercera visita de temporada regular a CDMX, luego de los enfrentamientos Padres vs. Giants en 2023 y Astros vs. Rockies en 2024.

Precios oficiales de los boletos para la MLB Mexico City Series

Los precios por juego para la MLB Mexico City Series ya fueron definidos conforme al mapa oficial de localidades del estadio. Las tarifas están expresadas en pesos mexicanos y no incluyen cargos por servicio:

VIP: $4,800

PB Central: $3,980

Oro: $3,380

Plata: $2,680

Bronce: $1,980

Platea Central: $1,980

Platea Lateral: $1,580

Jardín Derecho: $980

Jardín Izquierdo: $980

Bermas Derecha: $780

Bermas Izquierda: $780

Zona para personas con discapacidad: $780

¿Cuándo salen a la venta los boletos de la MLB Mexico City Series?

La venta general de boletos para la MLB Mexico City Series 2026 iniciará el lunes 19 de enero, a través de Ticketmaster México.

Previamente, la liga habilitó una preventa desde el 15 de diciembre de 2025 para grupos selectos y usuarios registrados en programas oficiales.

Cada comprador podrá adquirir hasta ocho boletos, límite validado por la plataforma de venta.

Antes de comprar los boletos, debes saber que pagan boleto todos los asistentes a partir de los 3 años de edad. Las puertas del estadio abrirán dos horas antes del inicio programado de cada juego y se recomienda llegar con anticipación.

La duración estimada de los partidos es de alrededor de cuatro horas. El inmueble contará con venta de alimentos y bebidas, sanitarios, mercancía oficial y atención permanente a personas con discapacidad.

También deberás considerar que no se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas externas, cámaras fotográficas, vapers, carteles, banderas, tambores u objetos similares. Los boletos serán exclusivamente digitales, por lo que se recomienda descargarlos previamente o tenerlos a la mano.

Antecedente de D-backs y Padres en juegos de MLB en México

Los D-backs cuentan con uno de los historiales más amplios de participación en juegos de MLB en México, con antecedentes en Monterrey, Hermosillo y Ciudad de México, tanto en partidos de temporada regular como de exhibición.

Para San Diego Padres, la serie de 2026 marcará su regreso a Ciudad de México tras los juegos disputados en 2023 y su primer evento internacional desde la apertura de la temporada 2024 en Seúl.