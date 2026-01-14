Real Madrid vs. Albacete HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido de octavos de final en la Copa del Rey?

Álvaro Arbeloa debuta como técnico merengue en el Real Madrid vs. Albacete (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Real Madrid, Albacete, Shutterstock).

Los octavos de final de la Copa del Rey enfrentan al Real Madrid —con Arbeloa como su nuevo entrenador— ante el Albacete desde el estadio Carlos Belmonte.

Luego de la salida de Xabi Alonso tras perder la gran final de la Supercopa de España 2026, el equipo ‘merengue’ quiere dar vuelta a la página y continuar con su misión permanente de ganar absolutamente todo lo que juega.

Octavos de la Copa del Rey 2026: ¿Dónde ver Albacete vs. Real Madrid en México?

El encuentro de octavos de final de la Copa del Rey 2026 tiene transmisión confirmada para el público mexicano para quienes cuentan con los servicios de TV de paga de Sky e izzi.

Partido : Albacete vs. Real Madrid

: Albacete vs. Real Madrid Instancia : Copa del Rey, octavos de final

: Copa del Rey, octavos de final Fecha: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero Hora: 14:00 (CDMX)

14:00 (CDMX) Transmisión: Sky Sports

Sky Sports Estadio: Carlos Belmonte

¿Cómo llega el Real Madrid a la Copa del Rey?

El inicio de la etapa de Álvaro Arbeloa llega con un mensaje claro de respaldo al vestuario, en especial al brasileño Vinícius Junior, a quien el técnico considera una pieza clave para recuperar el desequilibrio ofensivo del equipo.

El brasileño viene de romper una prolongada sequía goleadora y Arbeloa ha insistido en que quiere verlo disfrutar en el campo, sonreír y volver a marcar diferencias.

Sin embargo, Real Madrid está condicionado por problemas físicos y ausencias importantes, lo que obliga al nuevo técnico a medir cargas y recurrir a alternativas de la plantilla y la cantera.

Están en duda del exjugador de PSG Kylian Mbappé, Rodrygo, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, mientras que Trent Alexander-Arnold y Éder Militao son baja confirmada. La nota positiva es la recuperación de Fede Valverde, quien vuelve a estar disponible tras molestias recientes.

Para este partido se espera que Andriy Lunin se mantenga como portero copero y que jugadores con menos minutos como Arda Güler o Franco Mastantuono tengan opciones de aparecer en el once.

Alineaciones probables:

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci y Jefté.

Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci y Jefté. Real Madrid: Lunin; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo.

El Albacete afronta el duelo con ilusión y sin complejos. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores han calificado el partido como una oportunidad histórica para eliminar al Real Madrid.

¿Cómo va la Copa del Rey? Resultados y partidos de octavos

La ronda de octavos de final de la Copa del Rey ya dejó partidos de alta intensidad y mantiene varios cruces por resolverse:

Deportivo 0-1 Atlético de Madrid | Martes 13 de enero

| Martes 13 de enero Cultural Leonesa 3-4 Athletic Club (prórroga) | Martes 13 de enero

| Martes 13 de enero Real Sociedad 2-2 Osasuna (4-3 en penales) | Martes 13 de enero

| Martes 13 de enero Albacete vs. Real Madrid | Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports

| Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports Real Betis vs. Elche | Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports

| Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports Alavés vs. Rayo Vallecano | Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports

| Miércoles 14 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports Racing Santander vs. Barcelona | Jueves 15 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports

| Jueves 15 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports Burgos vs. Valencia | Jueves 15 de enero | 14:00 CDMX | Sky Sports

Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2026: Fecha y horario

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará el lunes 19 de enero en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los equipos que superen los octavos, jugarán las eliminatorias nuevamente a partido único, en el estadio del equipo de menor categoría o según determine el sorteo en caso de igualdad.

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 están programados para los días 3, 4 y 5 de febrero.

Con información de EFE.