Octavos de final de la Copa del Rey 2026: Calendario, dónde ver y resultados AL MOMENTO

La actividad no para en España con los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Laliga EA Sports).

Los octavos de final de la Copa del Rey 2026 mantiene con actividad competitiva, aún entre semana, a los equipos que buscan hacerse del título.

Con eliminatorias a partido único, el margen de error es mínimo para clubes como Real Madrid —con nuevo entrenador—, Barcelona —recién campeón de la Supercopa de España— o Atlético de Madrid, obligados a responder desde el primer minuto ante escenarios hostiles y rivales incómodos.

Resultados, horarios y dónde ver la Copa del Rey 2025 en México

De acuerdo con información de LaLiga EA Sports, los octavos de final se disputan entre el 13 y el 15 de enero. En México, todos los partidos cuentan con transmisión en Sky Sports, canal disponible en los servicios de TV de paga Sky e izzi:

Resultados confirmados: drama, prórroga y penales en los primeros cruces

Los primeros encuentros confirmaron la naturaleza impredecible del torneo. Athletic Club necesitó la prórroga para imponerse 4-3 a Cultural Leonesa, mientras que la Real Sociedad firmó una remontada doble ante Osasuna y selló su pase en la tanda de penales tras empatar 2-2 en tiempo regular.

En Riazor, el Atlético de Madrid —exequipo de Hugo Sánchez— resolvió con oficio y un gol de Antoine Griezmann para avanzar con un triunfo 0-1 sobre Deportivo, en un duelo más cerrado de lo previsto.

Real Madrid debuta en Copa bajo el mando de Álvaro Arbeloa

El cruce entre Albacete y Real Madrid concentra uno de los mayores focos de atención de la jornada. El partido marca el estreno de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, en un contexto complejo tras la salida de Xabi Alonso y con exigencias inmediatas en un torneo sin margen de corrección.

El conjunto blanco llega con bajas sensibles, entre ellas el exjugador de PSG Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, además de las ausencias confirmadas de Trent Alexander-Arnold y Éder Militao. La principal noticia positiva es la recuperación de Fede Valverde, quien entrenó con normalidad y apunta a tener minutos.

Arbeloa reforzó la convocatoria con jugadores del Castilla, filial a la que dirigía hasta hace apenas unas horas, y a la cual conoce a la perfección, pues también se formó ahí como jugador.

Alavés vs Rayo Vallecano: Copa como refugio y confirmación

En Mendizorroza, el Alavés recibe al Rayo Vallecano en un duelo que traslada a la Copa una rivalidad directa de LaLiga. Para el equipo vitoriano, la eliminatoria representa una oportunidad de cambiar la dinámica liguera y encontrar oxígeno competitivo.

El Rayo llega revitalizado, con triunfos recientes que devolvieron confianza al grupo y refuerzan su ambición copera. Ambos técnicos anticipan variaciones en sus onces, con rotaciones obligadas por la carga de partidos y bajas puntuales, en un cruce que promete intensidad desde el arranque.

Betis y Elche: Pellegrini prioriza la Copa pese a las ausencias

El Real Betis afronta su partido de octavos con la convicción de que la Copa del Rey es una vía real hacia un título y plazas europeas. Manuel Pellegrini reconoció múltiples bajas, incluida la de Héctor Bellerín, además de lesionados y jugadores concentrados en la Copa África.

Pese a ese escenario, el técnico chileno destacó el regreso de Cédric Bakambu como pieza clave en ataque y subrayó la necesidad de competir al máximo en Liga, Copa y Europa, sin distracciones del mercado invernal, en una eliminatoria que se define a partido único.

Barcelona, Valencia y Racing buscan completar el cuadro de cuartos

La ronda se cierra el jueves con dos partidos de alto interés. Racing de Santander vs FC Barcelona destaca por el momento competitivo del equipo cántabro, mientras que Burgos vs Valencia pone a prueba la capacidad del conjunto che para imponer jerarquía fuera de casa.

Ambos encuentros definirán a los últimos clasificados a los cuartos de final, cuyo sorteo ya tiene fecha oficial.

¿Cuándo es el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey?

El sorteo de los cuartos de final se realizará el lunes 19 de enero, a las 06:00 horas CDMX, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las eliminatorias se mantendrán a partido único, con sede definida por categoría o por sorteo, y se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

Con información de EFE.