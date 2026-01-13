Jornada 2 de la Liga MX HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la fecha doble del Clausura 2026?

La Jornada 2 llega en formato de 'fecha doble' en la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX).

La Jornada 2 del Clausura 2026 se disputa este martes 13 y miércoles 14 de enero con nueve partidos programados bajo el formato de ‘fecha doble’ ante el apretado calendario de la Liga MX.

La Jornada 1 estuvo llena de sorpresas: los ‘Rayos’ del Necaxa arrancaron como líderes, mientras que los Rayados de Monterrey cayeron ante el Toluca (bicampeón vigente), que jugó sin muchos de sus titulares.

Partidos, horarios y dónde ver la Jornada 2 del Clausura 2026

La actividad inicia el martes con cuatro encuentros y concluye el miércoles con cinco partidos más. A continuación, la tabla completa de transmisiones, con horarios oficiales y sedes:

Panorama de la Jornada 2 del Clausura 2026: ¿Cómo llegan los equipos?

Necaxa llega a la Jornada 2 como líder tras su triunfo ante Santos Laguna y recibe a Monterrey, que busca sumar sus primeros puntos luego de caer en su debut ante Toluca. Rayados busca en sus figuras —como Sergio Canales y Germán Berterame— revertir la situación en arranque.

Otro de los encuentros del martes es Pachuca frente a León. Los ‘Tuzos’ necesitan evitar un segundo tropiezo consecutivo, mientras que ‘La Fiera’ busca ligar dos victorias, algo que no consigue desde principios de 2025. En Ciudad Juárez, Bravos y Chivas de Guadalajara se enfrentan tras haber ganado en la Fecha 1.

El miércoles, Toluca recibe a Santos Laguna después de haber vencido a Monterrey con un cuadro alternativo en la jornada inaugural, resultado que lo colocó entre los equipos con arranque ganador. También destacan los duelos América–Atlético de San Luis y Tigres–Pumas, además de que el Atlas visita a Cruz Azul en Puebla, su casa para este torneo.

Tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 1 de la Liga MX

Después de la primera fecha, Necaxa encabeza la clasificación con tres puntos y la mejor diferencia de goles.

Guadalajara, Tigres, FC Juárez, León, Toluca y Atlas completan el grupo de equipos con arranque ganador, mientras que varios clubes buscan sumar por primera vez en la Jornada 2.

A continuación, la tabla general de la Liga MX previo a la Jornada 2:

Tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga MX

Tras la Jornada 1, Marcelo Flores lidera a los anotadores con dos goles. Necaxa coloca a tres jugadores ante la goleada sobre Santos. Así marcha de momento la tabla de goleo individual de la Liga MX:

