Xabi Alonso se va del Real Madrid tras caer ante Barcelona en la Supercopa

A solo dos días de disputar octavos de final de la Copa del Rey y luego de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador.

El comunicado del club señala que la decisión se tomó “de mutuo acuerdo” entre ambas partes: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

En su mensaje, el equipo merengue reiteró su agradecimiento: “Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

El FC Barcelona se llevó la Supercopa de España 2026 (Foto: EFE).

El paso de Xabi Alonso por el banquillo del Real Madrid

Xabi Alonso regresó al club como entrenador en junio, luego de concluir su etapa en el Bayer Leverkusen. Fue elegido como sustituto de Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid, y asumió el cargo con el objetivo de dirigir al equipo en el Mundial de Clubes.

El debut oficial de Xabi Alonso como técnico del primer equipo se produjo el 18 de junio, en un empate frente al Al-Hilal. En el Mundial de Clubes, el equipo consiguió cuatro victorias, aunque quedó eliminado en semifinales tras caer goleado por el Paris Saint-Germain por marcador de 4-0.

Durante la actual temporada, el Real Madrid se mantenía en la segunda posición de LaLiga EA Sports, con una desventaja de cuatro puntos respecto al Barcelona. Además, el conjunto blanco se encontraba clasificado entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League y había avanzado a los octavos de final de la Copa del Rey.

En la Supercopa de España, el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en las semifinales antes de enfrentar al Barcelona en la final. El clásico terminó con una derrota por 3-2, resultado que derivó en la destitución del entrenador.

En cifras, Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales al frente del Real Madrid, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid en junio de 2025. (EFE/ Kiko Huesca). (Kiko Huesca/EFE)

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

El club informó en otro comunicado que Álvaro Arbeloa asume como nuevo entrenador del primer equipo. Su nombramiento consolida un proceso interno basado en la formación desde la cantera y en una trayectoria ligada de manera permanente a la estructura deportiva del club.

Antes de asumir el mando del primer equipo, Arbeloa fue entrenador del Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como técnico en el equipo desde 2020, con resultados deportivos que lo colocaron como una de las figuras más sólidas del proyecto formativo madridista.

Trayectoria de Álvaro Arbeloa como entrenador en el Real Madrid:

Infantil A (temporada 2020-2021) : campeón de Liga .

: campeón de . Cadete A (temporada 2021-2022) .

. Juvenil A (de 2022 a 2025) : triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y título de Liga en la 2024-2025 .

: (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y . Real Madrid Castilla (desde junio de 2025).

Como futbolista, Álvaro Arbeloa fue parte de una de las etapas más exitosas del Real Madrid. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, periodo en el que disputó 238 partidos oficiales y levantó ocho títulos:

2 Copas de Europa

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

1 Liga

2 Copas del Rey

1 Supercopa de España

A nivel internacional, Arbeloa también integró una generación histórica de la selección española, con la que fue 56 veces internacional y ganó los máximos torneos del fútbol mundial:

Mundial de Sudáfrica 2010

Eurocopa 2008

Eurocopa 2012

Con información de EFE.