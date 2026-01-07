Real Madrid vs. Barcelona en el Estadio Akron: Fecha, preventa de boletos y todo sobre la Copa de Leyendas

La Copa de Leyendas se disputa en Guadalajara. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini / Ocesa).

¡Hay clásico español en Guadalajara! El Estadio Akron, uno de los estadios que albergará partidos del Mundial 2026, es la sede de la Copa de Leyendas, duelo que reúne a figuras históricas del Real Madrid y Barcelona, como a Rafa Márquez y Fernando Hierro.

Este miércoles, exfutbolistas y autoridades locales confirmaron en conferencia de prensa detalles como fecha, sede, los primeros nombres confirmados y el esquema de preventa y venta general de boletos.

El exfutbolista español Fernando Hierro (i) habla en videoconferencia este miércoles, durante la presentación de la 'Copa Leyendas'. EFE/ Francisco Guasco

¿Cuándo se juega la Copa de Leyendas en Guadalajara?

El encuentro con exjugadores emblemáticos se disputa el 3 de marzo de 2026 en el Estadio Akron, inmueble ubicado en Zapopan, a las 8:00 p.m. (hora local).

Es un partido único, sin formato de torneo, y forma parte de una serie de espectáculos deportivos que se realizan en México como antesala del Mundial de 2026. El Estadio Akron, sede de Chivas Guadalajara, tiene anotados cuatro partidos de la Copa de la FIFA, entre ellos el España vs. Uruguay, programado para el 26 de junio de 2026.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó: “Como saben, ya estamos en modo mundialista. Nos queda poco tiempo y todos estamos preparándonos para el Mundial (...) En lo personal, me llena de emoción que este partido se celebre el 3 de marzo, fecha en la que Jorge Vergara cumpliría años. Estoy seguro de que estaría feliz de ver cómo, en su cumpleaños, celebramos en el Estadio Akron un partido que será todo un éxito”.

En años recientes, México ha sido sede de partidos similares, como el Juego de Leyendas de la FIFA en Monterrey en 2024.

¿Cuándo y dónde es la preventa y venta general para la Copa de Leyendas en el Estadio Akron?

La venta de boletos para la Copa de Leyendas en Guadalajara comienza a mediados de enero en el sitio oficial de Ticketmaster:

Gran Venta HSBC Premier (crédito y débito): lunes 12 de enero de 2026 , de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

lunes , de a Gran Venta HSBC (crédito y débito): martes 13 de enero de 2026 , de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

martes , de a Venta general: miércoles 14 de enero de 2026, a partir de 2:00 p.m.

Zonas del Estadio Akron para la Copa de Leyendas. (Foto: Ticketmaster).

Cada persona puede adquirir un máximo de ocho boletos. El acceso está permitido únicamente a partir de los 3 años de edad, y todos los asistentes desde esa edad deberán contar con boleto, sin excepción.

Jugadores confirmados del Real Madrid y Barcelona para la Copa de Leyendas

Entre las figuras confirmadas para la Copa de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona destacan nombres que marcaron época en ambos clubes.

Por el Real Madrid, están anunciados:

Iker Casillas

Fernando Hierro

Fernando Morientes

En el caso del Barcelona, participarán:

Rafael Márquez

Carles Puyol

Xavi Hernández

La preventa de Copa de Leyendas es para clientes de HSBC. (Foto: Ocesa).

Rafa Márquez, exdefensa del Barcelona y actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana, celebró la realización del encuentro en Guadalajara:“Estoy muy contento de anunciar este partido entre los dos mejores equipos del mundo. Un clásico de leyendas, un partido que se vive de una manera especial; estoy encantado de que se lleve a cabo en Guadalajara. Será un gran honor enfrentar al Real Madrid”.

El exjugador mexicano añadió: “Este partido significa mucho para mí, porque podré compartir con grandes compañeros y amigos en la cancha con un equipo con el que gané todo y alcancé mi cúspide profesional”.

Uno de los nombres que genera especial atención es el de Fernando Hierro, excapitán del Real Madrid, quien regresa a Guadalajara tras su etapa como director deportivo del Club Guadalajara entre 2022 y 2024.

Hierro destacó el vínculo personal que mantiene con la ciudad y con la afición local: “Tengo un gran sentimiento por estar aquí, por el pasado que me unió al Guadalajara, mi hijo nació en esta ciudad en donde me trataron tan bien. Para mí, Chivas representó mucho. Guadalajara es una sede maravillosa, tiene un gran estadio y la cercanía del público mexicano harán de este juego una experiencia maravillosa”, subrayó.

Rafa Márquez es auxiliar técnico de la Selección Mexicana (Foto: Cuartoscuro).

El exdefensor reiteró su entusiasmo por volver al Estadio Akron: “Para mí es algo fantástico, una experiencia maravillosa. Al final, a una ciudad y a Jalisco, que me trataron fantásticamente bien, me dieron mucho cariño... el 3 de marzo, en el Akron, pues, una caricia maravillosa, y yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho”.

Fernando Morientes, quien ganó tres títulos de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid y disputó los Mundiales de 1998 y 2002, también compartió su postura sobre el encuentro.

“Es un placer estar en esta presentación. Estos partidos nos permiten sentirnos de nuevo futbolistas y llenarnos del cariño de la gente. Va a ser un gran placer volver a ponerme la camiseta del Real Madrid, ya no tenemos 25 años, pero vamos a intentar dar un gran espectáculo a toda la gente”, concluyó.

Con información de EFE