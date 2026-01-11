Preventa de Real Madrid vs. Barcelona en el Estadio Akron: Fecha, hora, tarjetas, dónde comprar y más

En Guadalajara, Real Madrid vs. Barcelona se miden en la Copa de Leyendas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Real Madrid, FC Barcelona, Shutterstock).

El Real Madrid vs. Barcelona en Guadalajara forma parte de la Copa de Leyendas, y es partido de exhibición que reunirá a exjugadores emblemáticos de ambos clubes y que se celebrará por primera vez en el Estadio Akron, inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco.

Los detalles del evento se revelaron mediante una presentación oficial en la que participaron exfutbolistas que estarán presentes en el partido, así como representantes de la organización.

El encuentro se integra a una serie de eventos deportivos internacionales que se realizan en México como antesala del Mundial de 2026, del cual el inmueble será una de las sedes oficiales.

La Copa de Leyendas se disputa en Guadalajara. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini / Ocesa).

¿Cuándo se juega la Copa de Leyendas en Guadalajara?

La Copa de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona se disputará el 3 de marzo de 2026 en el Estadio Akron. El partido está concebido como un duelo único de exhibición, sin formato de torneo ni eliminatorias, con el objetivo de reunir en una misma cancha a figuras históricas de ambos clubes.

El inmueble tapatío albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo de 2026, entre ellos el España vs. Uruguay, programado para el 26 de junio.

La preventa de Copa de Leyendas es para clientes de HSBC. (Foto: Ocesa).

Preventa y venta de boletos para Real Madrid vs. Barcelona en el Estadio Akron: ¿Cuándo y dónde comprar?

La venta de boletos del Real Madrid vs. Barcelona se realizará mediante un esquema escalonado que contempla una fase de preventa y una etapa de venta general.

La preventa aplica exclusivamente para clientes HSBC con tarjetas de crédito y débito, tanto en su modalidad Premier como regular. La compra de boletos se habilitará únicamente a través de ticketmaster.com.mx, plataforma oficial de venta para el evento.

El proceso se desarrollará en tres momentos consecutivos, de acuerdo con el calendario oficial establecido para el evento:

Gran Venta HSBC Premier : lunes 12 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

: lunes 12 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m. Gran Venta HSBC (crédito y débito) : martes 13 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

: martes 13 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m. Venta general: miércoles 14 de enero de 2026, a partir de las 2:00 p.m.

Cada persona podrá adquirir hasta ocho boletos por transacción. El acceso al estadio está permitido únicamente a partir de los 3 años de edad, y todos los asistentes deberán contar con boleto, sin excepción, independientemente de la zona seleccionada.

La boletera también publicó el conteo regresivo correspondiente a cada fase de venta, así como la distribución de zonas dentro del Estadio Akron. La disponibilidad de localidades estará sujeta a la demanda conforme avance la preventa y la venta general.

Zonas del Estadio Akron para la Copa de Leyendas. (Foto: Ticketmaster).

¿Qué jugadores participarán en el Clásico de Leyendas?

El partido reunirá a figuras históricas que marcaron época en ambos clubes durante distintas etapas del futbol europeo. Hasta el momento, los jugadores confirmados son:

Real Madrid Legends

Barça Legends

Durante la presentación del evento, Rafael Márquez señaló que el partido representa una oportunidad para reencontrarse con excompañeros y con la afición mexicana.

Fernando Hierro destacó su vínculo personal con Guadalajara tras su etapa en el futbol local, mientras que Fernando Morientes explicó que este tipo de encuentros permiten a los exjugadores volver a vestir la camiseta de sus clubes y compartir la experiencia con el público.

La organización informó que se anunciarán más nombres conforme se acerque la fecha del partido.

El exfutbolista español Fernando Hierro (i) habla en videoconferencia este miércoles, durante la presentación de la 'Copa Leyendas'. EFE/ Francisco Guasco

Con información de EFE.