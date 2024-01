Xavi Hernández anuncia su salida del FC Barcelona: ‘No quiero ser una rémora para el club’

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, anunció este sábado que dejará su cargo a partir del 30 de junio tras perder en LaLiga ante el Villarreal en el Estadio Lluís Companys por un marcador 3-5.

“Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el ‘presi’ (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco (los miembros de la comisión deportiva) y el ‘staff’, y creemos que la situación merece un cambio de rumbo”, explicó en rueda de prensa.

“Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión”, resumió.

La noticia también fue compartida en las redes sociales del FC Barcelona, donde tan solo a unas horas de su publicación, ha sido reproducida más de un millón de veces.

Publicación del FC Barcelona en X. (Foto: Captura de pantalla)

Salida de Xavi Hernández del Barcelona ya estaría premeditada

Xavi afirmó que se siente “el máximo responsable” de la actual “dinámica muy negativa” del equipo, de la que dijo “muchas veces” no tener “explicación”, y comentó que tiene la sensación de “hacer lo correcto”, actuando “con sentido común”.

“No quiero ser una rémora para el club. Quiero ser siempre una solución, y el club me tendrá para lo que necesite. Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente”, comentó el todavía entrenador del Barcelona.

El preparador egarense, siempre en un tono firme y sereno, declaró que “hay que ser valientes y no agarrarse al cargo” y que, si hubiera ganado al Villarreal, “quizás” hoy no habría anunciado su decisión de dejar el banquillo en verano, “pero seguramente sí la semana que viene”.

Hernández explicó que la conversación con Laporta fue “muy humana” y que “a día de hoy mostraba total confianza” en él, pero insistió en que era el momento de anunciar su adiós y confió en que esto “ayudará a que la dinámica (del equipo) cambie”.

Eso es lo que le hace ser “mucho más optimista” para el tiempo que le resta en el banquillo, aunque admitió que competir por el título de Liga será “muy difícil”.

“He sido un hombre de club. He priorizado al club por encima de mí. Lo he dado todo y más, y voy a seguir dándolo para ganar títulos o como mínimo que la afición se sienta orgullosa de que lo damos todo en el campo”, sentenció Xavi al ser preguntado sobre cuál será su legado como técnico del conjunto azulgrana.

Xavi Hernández dejará su cargo como DT del Barcelona el 30 de junio. (EFE)

Xavi Hernández confesó que ser DT del Barcelona ha sido muy desgastante

De igual forma, se sinceró con los presentes en la conferencia de prensa y dijo que, si bien la experiencia de formar parte del banquillo del ‘Barca’ era algo que le causaba emoción, lo cierto es que también resultó muy desgastante para él a nivel físico y mental.

“Ser entrenador del Barça es desagradable y cruel. Sientes que te faltan el respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo, y esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta un punto en el que dices que no tiene sentido continuar”, confesó.





Con información de EFE