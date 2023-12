Joan Laporta pone el ‘ojo’ en Rafa Márquez para dirigir al Barcelona

El Barcelona dirigido por Xavi Hernández ha sumado resultados negativos en las últimas jornadas, incluyendo la derrota en el último enfrentamiento de la Fase Regular de la Champions League. Ante esta situación, el presidente del club, Joan Laporta, ya ha considerado a un posible sustituto en caso de que Xavi deje el equipo.

La periodista española Helena Condis, del programa El Partido de Cope, compartió en su cuenta de X que Laporta mantendrá a Xavi hasta 2025 según lo estipulado en su contrato. Sin embargo, en caso de ser necesaria su salida, Rafael Márquez sería el sustituto del entrenador español.

Barcelona Rafael Márquez podrá sustituir a Xavi Hernández en caso de malos resultados con el Barcelona en Champions League. (Foto: EFE)

Diversos medios españoles han confirmado la información, y José Álvarez reveló que durante la cena navideña de los directivos del club se decidió que, en caso de que Xavi no clasifique a cuartos de final de la Champions League y no defienda el título de la Liga, subirían a Rafael Márquez como sustituto, ya que no representaría un costo económico muy elevado.

¿Cuál es el puesto de Rafa Márquez en el Barcelona?

Actualmente, Rafael Márquez es director técnico del Barcelona Athleltic, es decir, del equipo filial del club o conocido como Barcelona B debido a su carácter como segundo equipo de la entidad, entre los que han salido jugadores como Gavi, Lionel Messi y Andrés Iniesta.

En la temporada 2022-23, el club le otorgo la dirección de la filial en su primera experiencia al mando de un club profesional, después de pasar por las inferiores de la Real Sociedad.

Márquez llegó en el 2022 para llevar al equipo hasta el cuarto lugar de la tercera división, fue eliminado por el Real Madrid-Castilla en la semifinal para conseguir un boleto a la Segunda División de España. En la primera temporada al mando del mexicano terminó con 61 puntos y un total de 16 victorias, 13 empates y 9 derrotas.

Al cierre de la primera mitad de la temporada actual, la filial cuenta con 28 puntos en 17 partidos y es el sexto equipo del Grupo 1.

Rafa Márquez fue una pieza importante como jugador del Barcelona, donde consiguió 2 Champions League, 4 Ligas españolas y una Copa del Rey.

Rafael Márquez Rafael Márquez podría ser sustituto deXavi Hernández para el 2024. (Foto: Mexsport)

Situación actual del Barcelona

El Barcelona de Xavi Hernández no cerró de la mejor manera el 2023, ganó un partido de los últimos tres de la Liga y perdió el último de la fase de Grupos de Champions League.

A pesar de que ya contaban con la clasificación a los octavos de final del torneo europeo, el equipo fue criticado por perder ante Antwerp, el quinto lugar de la Liga de Bélgica.

El club se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 38 puntos, 6 unidades menos que el primer lugar.