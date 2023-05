Rafa Márquez critica la Liga MX y asegura que a Europa no le interesa el futbol mexicano

El exseleccionado mexicano Rafael Márquez criticó la organización de la Liga MX y afirmó que si no surge una reestructuración de fondo seguirán siendo pocos los futbolistas mexicanos que emigran a Europa, ya que el mercado del futbol nacional es poco valorado en el viejo continente.

El entrenador del Barcelona Athletic apuntó a que la MLS ha superado a la Liga MX en cuanto a visibilidad, por lo que México dejó de ser el líder indiscutible en la CONCACAF.

“Sinceramente, no hay interés en el futbol mexicano. Lamentablemente es la realidad de nuestro futbol, que hay poco interés de gente de Europa”, contó. “Mientras no cambie cómo está organizado el futbol mexicano, va a ser difícil que volteen a verlo”, agregó.

El exdefensa -que militó en distintas ligas- reveló que no se ven tantos jugadores pese al reciente campeonato de Hirving ‘Chucky’ Lozano en la Serie A. “Creo que por lo mismo hay pocos jugadores mexicanos aquí. No es una liga o un mercado que interese a la gente. Aquí interesa más el argentino o brasileño”, dijo a ESPN.

Rafa Márquez sobre el proceso en Qatar 2022

La Selección Mexicana se quedó en la fase de grupos de la Copa del Mundo celebrada en Qatar 2022, lo que significó el final de la etapa de Gerardo ‘Tata’ Martino con el Tri y la llegada de su compatriota, el argentino Diego Cocca en preparación para disputar como locales el Mundial de 2026.

Márquez fue cuestionado al respecto. “Ya en los últimos momentos no se veía una selección compacta ni buen nivel de juego. Sabíamos que podía terminar mal el proceso del ‘Tata’ y bueno, al final de cuentas si no tienes un buen trabajo, si no haces bien las cosas, no puedes tener los resultados. Ahora está un nuevo entrenador y ojalá que pueda tener mejores resultados”.