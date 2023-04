‘Chicharito’ Hernández, de vuelta a la Selección Mexicana: Ya hay fecha para su regreso

'Chicharito' Hernández no juega con la Selección Mexicana desde septiembre de 2019. (Cuartoscuro)

2019 fue la última vez que Javier ‘Chicharito’ Hernández jugó con la Selección Mexicana durante un amistoso que perdieron 4-0 contra Argentina. Desde entonces no había sido convocado... hasta ahora, que ya habría fecha para su reincorporación con el Tri.

Diego Cocca, actual director técnico de la selección, estaría contemplando convocar al delantero del LA Galaxy después de ausentarse cuatro años, e incluso ya se sabe cuándo sería su primer juego.

¿Cuándo será el regreso de ‘Chicharito’ a la Selección Mexicana?

La reincorporación del canterano de Chivas será más pronto de lo que podría pensarse: el 10 de junio de este año, ‘Chicharito’ estaría de vuelta con la playera del conjunto azteca, de acuerdo con información de Fernando Cevallos, panelista de La Última Palabra y Fox Sports.

“Es información. Hoy, el cuerpo técnico tiene como fecha el 10 de junio, partido amistoso en San Diego, para que Javier Hernández vuelva a la selección. Dependerá que esté en buen momento, pero en el calendario tienen el 10 de junio”, explicó el panelista durante el programa La Última Palabra.

'Chicharito' Hernández jugando un partido con la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Ceballos también puntualizó que Hernández regresaría cuando ya haya nuevo presidente en la Federación Mexicana de Futbol, pues en febrero pasado Yon de Luisa anunció su renuncia al cargo.

Los posibles rivales de la escuadra tricolor en aquel encuentro que marcaría el regreso del ‘Chicharito’ serían Chile, Ecuador o Camerún.

¿Por qué ‘Chicharito’ Hernández dejó de jugar con la Selección Mexicana?

Desde 2019 ‘Chicharito’ no es convocado al Tricolor y se perdió el Mundial de Qatar por una equivocación que reconoce haber cometido, aunque no especificó cuál ni cuándo.

Uno de los motivos por los que se fracturó la relación de Hernández Balcázar con la Selección Mexicana y sus compañeros, según rumores, es por pedir no ser convocado para la Copa Oro 2019, ya que en en aquella época fue el nacimiento de su hijo Noah.

“Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad. Si yo hubiera estado yendo a la selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso”, explicó recientemente Hernández a un reportero de Fox Sports.