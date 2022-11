México vs. Argentina: Así fue el último partido que causó el ‘veto’ de ‘Chicharito’ en la Selección

La Selección Mexicana y la Argentina volverán a enfrentarse, después de tres años, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar con un mal antecedente para ambos y la supervivencia en el torneo en juego.

La Albiceleste perdió sorpresivamente en su debut ante Arabia Saudita y también cortó su racha invicta, que comenzó a formarse precisamente ante el Tricolor, en 2019.

Aunque el recuerdo de ese partido debe estar seguramente fresco en la cabeza de varios seleccionados mexicanos y del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, el Tricolor llega con mejores ánimos que Argentina tras haber empatado, al menos, ante Polonia.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre México y Argentina?

Mexicanos y argentinos se enfrentaron el 10 de septiembre del 2019 en el Estadio Alamodome de San Antonio, Texas. Ese día terminó la racha invicta de Gerardo Martino con México y comenzó la de su contraparte Lionel Scaloni con Argentina.

El Tricolor llegó como campeón de la Copa Oro 2019 en el primer año de ‘Tata’ Martino al frente y con una racha 11 partidos sin perder, por lo que lucía prometedora la era del argentino al frente.

Mientras que la Albiceleste venía de perder ante Brasil en semifinales de la Copa América 2019 y de enfrentar dos veces a Chile; una por el tercer lugar del torneo y otra en un amistoso sin goles.

Luego, Argentina enfrentó a México y lo goleó 4-0 con triplete de Lautaro Martínez, delantero de Inter Milán, y sin Lionel Messi (consideraba retirarse de su Selección). Las cuatro anotaciones fueron en el primer tiempo y el Tricolor evitó otra goleada escandalosa -como la de la Copa América Centenario- porque los sudamericanos bajaron el ritmo en el complemento. Fue su tercero de 36 juegos invicta hasta perder con Arabia Saudita.

Así alinearon México y Argentina:

Argentina

Esteban Andrada

Marcos Rojo

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Lucas Martínez

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Rodrigo de Paul

Ezequiel Palacios

Alexis MacAllister

Lautaro Martínez

México

Guillermo Ochoa

Miguel Layún

Néstor Araujo

Carlos Salcedo

Héctor Herrera

Jonathan dos Santos

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Jesús Corona

Raúl Jiménez

Hirving Lozano

El ‘brunch’ que vetó a ‘Chicharito’

Previo al juego contra la albiceleste, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Miguel Layún, Francisco Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Marco Fabián acudieron a un ‘brunch’ en el bar-restaurant LAVO de Nueva York y fueron vistos junto a unas modelos.

“Tuvimos un rato libre de 3:30 a 4:30 de la tarde antes de una cena grupal […] Nos fuimos a un ‘brunch’ que se hace bar-discoteca en la noche […] Hay más personas en el lugar y que no van a buscar los momentos en los que estamos tranquilos, sino algo que nos deje mal parado”, explicó Layún horas después en Twitter.

Aunque según Layún recibieron autorización de los directivos del Tri, ‘Chicharito’ fue señalado como el organizador del ‘brunch’ y de invitar a las modelos a su hotel de concentración.

Como consecuencia del ‘brunch’ del 2019, fue despedido Andrés Mateos, quien formaba parte del equipo de logística encabezado por Raúl Méndez en la Selección, por supuestamente dar permiso a los jugadores durante su ‘brunch. ‘Chicharito’ presuntamente no abogó por él y eso molestó a los directivos, según Marca y otros medios.

“A mí no me ha llegado ni me han dicho nada. No me han convocado y creo el ‘Tata’ ha sido muy claro y toda la gestión técnica ahí de directivos de que si existiera alguna cosa así [que estuviera vetado del Tri], ya me lo hubieran hecho saber”, dijo después el goleador en una entrevista a Fox Sports.

Últimos enfrentamientos entre México y Argentina