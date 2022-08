¿Por qué ‘Chicharito’ no ha sido convocado a la Selección Mexicana? Esto se sabe

Falta poco menos de cuatro meses para la Copa Mundial de Qatar 2022 y parece que uno de los grandes ausentes con la Selección Mexicana será Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El máximo goleador histórico del Tri ha estado en medio de la polémica recientemente por un video en el que, al final de un partido con Los Ángeles Galaxy, se rehusa a autografiarle a un aficionado su bandera de México y la deja caer al suelo.

¿Por qué ‘Chicharito’ no es convocado a la Selección Mexicana?

Hace casi tres años que ‘Chicharito’ no es convocado a la Selección Nacional; no juega un partido con el Tri desde el 10 de septiembre del 2019, cuando fueron goleados 4-0 por Argentina en partido amistoso en Estados Unidos.

El día previo al juego contra la albiceleste, ‘Chicharito’, Miguel Layún, Francisco Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Marco Fabián acudieron a un ‘brunch’ en el bar-restaurant LAVO de Nueva York y fueron vistos junto a las supuestas modelos Kevy Caputo y María del Mar Moral.

“Tuvimos un rato libre de 3:30 a 4:30 de la tarde antes de una cena grupal […] Nos fuimos a un ‘brunch’ que se hace bar-discoteca en la noche […] Hay más personas en el lugar y que no van a buscar los momentos en los que estamos tranquilos, sino algo que nos deje mal parado”, explicó Layún horas después en un video en Twitter.

“Nosotros mismos nos hacemos problemas que son innecesarios en todos los sentidos”, comentó Andrés Guardado a Telemundo en 2020. “Es verdad que hay que ser un poco más listos, pero ya pasó y tampoco es para crucificar a nadie. No necesariamente por ir a un lugar así vas a tomar alcohol”.

Aunque según Layún recibieron autorización de los directivos del Tri, Hernández fue señalado como el organizador del ‘brunch’ y de invitar a las modelos. Cabe recordar que días antes del Mundial de Rusia 2018, la revista TV Notas publicó fotografías de varios seleccionados con mujeres en una fiesta en una casa de la Ciudad de México, por que los directivos estaban más cuidados con los permisos y salidas de los jugadores.

Como consecuencia del ‘brunch’ del 2019, fue despedido Andrés Mateos, quien formaba parte del equipo de logística encabezado por Raúl Méndez en la Selección, por supuestamente dar permiso a los jugadores durante su ‘brunch. ‘Chicharito’ presuntamente no abogó por él y eso molestó a los directivos, según Marca y otros medios.

“A mí no me ha llegado ni me han dicho nada. No me han convocado y creo el ‘Tata’ ha sido muy claro y toda la gestión técnica ahí de directivos de que si existiera alguna cosa así [que estuviera vetado del Tri] ya me lo hubieran hecho saber”, dijo el goleador en una entrevista a Fox Sports en octubre del 2019.

La relación entre el delantero y los directivos de por sí ya estaba tensa porque él y otros seleccionados cuestionaron, antes del Mundial de Rusia 2018, el porcentaje que les correspondía de patrocinios por el uso de su imagen. ‘Chicharito’ era uno de las principales figuras comerciales del equipo, pero los bonos de patrocinios se repartían de forma igual entre todos los seleccionados, según el periodista David Medrano.

Tanto ‘Chicharito’ como Layún no fueron convocados por el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino en los siguientes partidos. “Hay gente que está bastante informada sobre lo que sucedió [en el ‘brunch’] y aún así, no sé con qué objetivo o con qué visión, hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante”, declaró el lateral a TUDN en enero del 2020.

Martino alegó varias veces que contaba ya con otros delanteros en el Tri, hasta que en abril del 2022 dijo tajantemente en una conferencia de prensa: “Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres. No hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro”.

“Obviamente, si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección, ya me hubiera retirado”, respondió días después Hernández en una conferencia del Galaxy. “Como todo jugador elegible, trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club para ser convocado”.

Hace unos meses David Medrano y otros reporteros informaron que el ahora jugador de Los Ángeles Galaxy se reuniría con Martino para hablar sobre su ausencia en el Tri, pero ninguno de los dos ha mencionado nada al respecto. “Del tema del ‘Tata’ y ‘Chicharito’, como lo hemos platicado muchas veces, es un tema entre ellos dos y lo que ellos platiquen será lo que sea público. De nuestro lado ya no hay más información”, explicó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, en una conferencia en junio de este año.