‘Me cansé de no ser yo’: ‘Chicharito’ Hernández revela que padeció depresión

La gente podría pensar que una persona famosa, con dinero o exitosa está exenta de padecer alguna emoción o sentimiento negativo pero no es así, y Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero del LA Galaxy de la MLS, es un ejemplo de ello.

El futbolista mexicano reveló en una conferencia de prensa llevada acabo en Guadalajara este lunes que sufrió una profunda depresión hace unos años debido a la presión que tenía por complacer a los demás y que pudo superar gracias a sus hijos y a la autoaceptación.

“Yo también he sentido ansiedad, yo también tuve una depresión fuertísima, también he tenido problemas familiares; ahorita no estoy viendo a mis hijos como quisiera verlos (que por cierto, me prometí en cada entrevista decirles que los amo con todo mi corazón, que en cada entrevista siempre se quede el mensaje), es extrañar a personas que se nos van y también es esa pinche derrota decir: ‘Put* madre, pude haber jugado mejor, pude haber hecho tal, perdimos; lo siento también’”, expresó Hernández.

El cantero de las Chivas abrió su corazón y reveló cómo fue que vivió este proceso tan complicado, a la vez que buscó dejar una enseñanza positiva en todos aquellos que escucharan o leyeran sus palabras.

Cómo vivió el ‘Chicharito’ la depresión

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. ¿A qué voy? Sí fui yo; sí fui en ese momento, pero fui el yo que tenía conocimiento en ese momento de ser yo. Entonces, seguí patrones con los que crecí. Tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que tenía”, expresó el delantero.

“Lo que me llevó a la depresión fue tocar fondo para aceptar que había un vacío existencial que nunca voy a llenar. Ninguno de nosotros lo vamos a llenar. Hay un vacío existencial que no hace sentido [...] entre más sueltas, más te llena. Hasta es ilógico porque uno tiene que tener para sentir certeza y para mantener cosas”, agregó Javier Hernández.

También comentó que es consciente de que, gracias a la depresión y a la cantidad de pensamientos negativos que llegaban a su cabeza, es probable que pudo lastimar a otras personas de forma inconsciente, pero que encontró la manera de salid adelante y aceptar sus errores para que, a su vez, los demás también los acepten y sepan que no se puede ser perfecto.

“Yo, Javier Hernández, así fue como salí: paso número uno es amor propio; claro que es apapacharte, decirte lo estás haciendo muy bien. Es ‘Javi bien, estás bien, chíngale’, es apapacho”, dijo.

“El profundo amor propio es voltearte a ver a lo ojos y decir: ‘mira, Javier, eres un cabrón bien impaciente, eres un cabrón bien parlanchín, puedes lograr hacer esto’. Aceptar y decir eso también eres tú, pero vamos a tener la consciencia para no hacerle daño a nadie, para encontrar un balance”, explicó el jugador del LA Galaxy.

Lo que ayudó a ‘Chicharito’ Hernández a salir de la depresión

Durante la charla con medios, Javier Hernández aceptó que las dos cosas que lo ayudaron a salir de la depresión fueron, por una parte aceptar que es humano y que puede cometer errores como cualquier otra persona, pero gran parte de la fuerza que tomó para salir ‘del hoyo’ provino de sus hijos.

“Mis hijos me dijeron: ‘cabrón, o le chingas, o te amas, o le das con todo para que de verdad tus hijos (mi hijo y mi hija) puedan ver a su padre lo más pleno, lo más trabajado, lo más humano y lo más entregado posible’.

“Ellos vinieron a darle el tiro de gracia a la depresión para decir: no hay nadie que te vaya a sacar de la depresión, no hay nadie que tenga responsabilidad de tu vida, más que tú, Javier. Tuve que ir dentro y sigo en procesos, cerrando heridas, viviendo experiencias, cagándola como cada ser humano”, confesó Hernández, de 33 años.