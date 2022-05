El ‘Chicharito’ se pone ‘la camiseta’ y hace donativo a albergue infantil en Guadalajara

El delantero del Galaxy de los Ángeles, Javier ‘Chicharito’ Hernández, visitó Guadalajara, donde hizo un donativo por 10 mil dólares al Albergue Infantil ‘Los Pinos’,

El deportista les dio un mensaje a los pequeños, “lo que más me encantaría que se llevaran de aquí es que no va a haber dinero, no va a haber gol, no va a haber trofeo, no va a haber fama, no hay nada, nada, nada por el cual primeramente te debas sentir que vales más, y ni tampoco te dejes que te hagan sentir menos, que nadie es ni más ni menos, todos aquí valemos igual, pero lo que si quiero que se que de aquí, es que si Javier, aquí que está parado, logró lo que el quiso lograr, lo que ustedes se propongan y quieran disfrutar, sea lo que sea vale la pena siempre empujarse para tratar de llegar ahí”.

El albergue es una de las cuatro casas a favor de la nutrición infantil con que cuenta Herbalife en México, uno de los principales patrocinadores del club del Galaxy de Los Ángeles.

El centro apoya a niños, adolescentes, y a sus familias en situación vulnerable y de extrema pobreza, con apoyos económicos, o en especie, “la colaboración es para tratar de ayudar a la gente, por eso me ha gustado. Me brindaron la oportunidad de poder venir a este evento en mi ciudad, en un albergue para poder estar con los chavos, y si mi presencia y mi voz sirve para poder ayudarlos, qué bonito, qué dicha y qué fortuna”.

En el evento estuvieron presentes autoridades del albergue, y también de Herbalife México, además del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Luego del acto protocolario y la entrega del cheque, el ‘Chicharito’ convivió con los niños, jugó con ellos una ‘cascarita’ y repartió autógrafos; él recibió como obsequio de los niños un dibujo de su playera con el Galaxy.

También dio una conferencia de prensa en la que platicó sobre su historia, reconoció que su ritmo de juego está en un momento muy óptimo, al grado que se visualiza campeón con el equipo, “quiero ser campeón, para eso hay que trabajar cada partido, cada entrenamiento y demostrarlo en cada oportunidad que tengamos. Esa es mi expectativa, ser campeón con el LA Galaxy, darlo todo, regresarles toda esa confianza y esas oportunidades que me han brindado”.

El conjunto angelino marcha en la tercera posición de la Conferencia Oeste, y recargado que para lograr el título los jugadores tendrán que ser persistentes, “lo que queremos es mantener la constancia, el equipo ahí va, esto está comenzando, faltan muchísimos partidos, pero también no quiero que eso quede como excusa; nos encantaría llegar ya calificados faltando cinco juegos, si se pudiera…”.

También fue cuestionado sobre su eventual retiro de las canchas, “si me veo, a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría, quién sabe, tengo 33”, declaró.

El delantero ha militado en Europa en el Manchester United y el West Ham de la Liga Premier, el Real Madrid y el Sevilla de España, y el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

Con información de Juan Carlos Huerta Vázquez