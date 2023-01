Selección Mexicana: Guillermo Almada y Jaime Lozano, los elegidos; este es el plan de la FMF

El próximo 30 de enero se cumplirá el plazo de 60 días que pidió Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para presentar su “análisis profundo” del fracaso de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar y tras eso Jaime Lozano y Guillermo Almada serían nombrados como nuevos directores técnicos del Tricolor.

Desde que el entrenador argentino Gerardo´Tata´Martino terminó su etapa al frente de Tri luego de que este fue eliminado en fase de grupos del Mundial, han surgido varios candidatos para relevarlo en el puesto de la Selección Mexicana.

Aunque Miguel ‘Piojo´ Herrera -con el que Yon de Luisa ya coincidió en el América de 2012 a 2013- es el preferido del presidente dela FMF, según Fox Sports México, el exentrenador del Tricolor en el Mundial del 2014 no será el elegido.

‘Jimmy’ Lozano y Almada dirigirán al Tricolor

Jaime Lozano, exentrenador del Necaxa y del Tricolor sub-23 que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sería anunciado como director técnico interino de la Selección Mexicana para los próximos compromisos de marzo, según fuentes consultadas por Fox Sports México.

La Selección Mexicana tiene dos partidos de la Liga de Naciones de Concacaf ante ante Surinam y Jamaica los días 23 y 26 de marzo, respectivamente. ‘Jimmy’ Lozano sería el encargado de dirigir esos juegos, mientras esperan a que Guillermo Almada, actual entrenador del Pachuca, asuma de forma definitiva el mando del representativo.

A pesar de que la FMF consideró entrenadores como Marcelo Bielsa, ‘Piojo’ Herrera, Ignacio Ambriz e incluso a Roberto Martínez, exdirector técnico de la Selección de Bélgica y ahora al frente de la de Portugal, el elegido por los dueños de los clubes de la Liga MX sería Almada.

El plan de la FMF es que en mayo el técnico uruguayo Guillermo Almada asuma el mando del Tricolor, tras terminar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con Pachuca.

El técnico uruguayo reveló a mediados del 2022 que era uno de los candidatos de la FMF para reemplazar al argentino Gerardo Martino en la Selección Nacional. “Cuando se acabe el proceso del ‘Tata’, estamos en una lista de dos o tres candidatos”, dijo Almada al podcast Desde El VAR.

Almada, quien llegó a la Liga MX en 2019, ya disputó tres finales: perdió la primera con Santos Laguna en el Clausura 2021 (vs. Cruz Azul) y la segunda con Pachuca en el Clausura 2022 (vs. Atlas); la tercera fue la vencida con Tuzos en el Apertura 2022 (vs. Toluca).