Selección Mexicana: Estos son los candidatos para director técnico tras fracaso en Qatar

Están por cumplirse 50 días de la eliminación de la Selección Nacional de México del Mundial de Qatar y también los 60 días que pidió Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para presentar un informe de su “análisis profundo”.

También faltan poco más de dos meses para el siguiente par de juegos oficiales de la Selección Mexicana, ante Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf, y todavía no hay director técnico definido.

¿Qué directores técnicos suenan para la Selección Mexicana?

Aunque la FMF no ha dado indicios de buscar a algún director técnico para asumir el banquillo tricolor, sí hay varios candidatos, nombres que han sonado en la prensa deportiva y algunos que se han autodestapado como interesados en dirigir al representativo para el proceso del Mundial del 2026.

Guillermo Almada

Almada es campeón de Liga MX con Pachuca. (FOTO: EFE)

El técnico uruguayo reveló a mediados del 2022 que era uno de los candidatos de la FMF para reemplazar al argentino Gerardo Martino en la Selección Nacional. “Cuando se acabe el proceso del ‘Tata’, estamos en una lista de dos o tres candidatos”, dijo Almada al podcast Desde El VAR.

Almada, quien llegó a la Liga MX en 2019, ya disputó tres finales: perdió la primera con Santos Laguna en el Clausura 2021 (vs. Cruz Azul) y la segunda con Pachuca en el Clausura 2022 (vs. Atlas); la tercera fue la vencida con Tuzos en el Apertura 2022 (vs. Toluca).

Miguel ‘Piojo’ Herrera

'Piojo' Herrera ha levantado la mano para dirigir al Tricolor. (FOTO: Cuartoscuro)

Ya dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial del 2014, pero fue despedido al año siguiente tras su pelea con el periodista Christian Martinoli. Actualmente no tiene equipo tras ser despedido de Tigres UANL y quiere volver al Tricolor.

“Yo no salí (de la Selección) por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del futbol. Y me ha ido bien donde me he parado después. Siempre que se habla de algún nombre para la Selección, aparece mi nombre ahí. Siempre he estado listo para la Selección”, dijo a EFE en diciembre del 2022.

El ‘Piojo’ ha recibido el visto bueno de algunos futbolistas como ‘Chicharito’, Alan Pulido y Héctor Herrera.

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa ya dirigió en México al Atlas y al América. (FOTO: EFE)

Cuauhtémoc Blanco opinó después del Mundial de Qatar que Marcelo Bielsa sería el entrenador ideal para la Selección Mexicana y, según el periodista David Faitelson, el argentino ahora es el principal candidato de la FMF.

El ‘Loco’ Bielsa comenzó su carrera como entrenador con Newell’s y luego dirigió en México al Atlas (1993-1995) y al América (1995-1996), donde coincidió con el ‘Cuau’. Dirigió a la Selección Argentina en el Mundial del 2002 y a la de Chile en 2010.

También ha estado al frente de Vélez Sarsfield, Espanyol, Athletic Club, Marsella, Lazio y Lille. Su último club fue Leeds United, al que logró ascender a la Premier League en 2021.

Jaime Lozano

Jaime Lozano ganó medalla de bronce como DT del Tri en Tokio 2020. (Foto: Twitter @ClubNecaxa)

El exentrenador de la Selección Mexicana Olímpica se perfila como el candidato número 1 para dirigir al representativo mayor, pero como entrenador interino, según Mediotiempo y Francotirador, columnista del diario Récord.

El ‘Jimmy’ dirigiría los siguientes dos partidos de Nations League y quizá algunos más, mientras la FMF sigue buscando entrenador. A Lozano y a su excompañero Rafael Márquez les ofrecerían ser auxiliares de Bielsa o de quien sea el elegido, según varios medios deportivos.

Ignacio Ambriz

Ambriz es subcampeón de Liga MX con Toluca. (FOTO: Cuartoscuro)

Es otro de los candidatos, pero también para un interinato en la Selección Mexicana para los próximos compromisos ante Surinam y Jamaica a mediados de marzo.

‘Nacho’ Ambriz ya dirigió al América, Chivas, León, Toluca y al Huesca de España. Fue campeón de Liga MX con los Panzas Verdes en el Apertura 2020 y subcampeón con los Diablos en el pasado Apertura 2022.