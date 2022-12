Liga MX: ¿Cuáles son las propuestas de cambios tras fracaso de México en Qatar 2022?

Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ofreció una conferencia de prensa en el Estadio Al-Khor luego de que la Selección Mexicana fuera eliminada en la fase de grupos de Qatar 2022, algo que no pasaba desde su participación en el Mundial de 1978.

“En los próximos 30 días se hará el análisis en profundidad de todas las selecciones nacionales, se realizarán cambios estructurales: ascenso y descenso, multipropiedad, extranjeros”, explicó a los medios sobre cómo podrían ayudar a un mejor desempeño de los futbolistas mexicanos a través de modificaciones en la Liga MX, entre las que destacarían las siguientes:

Reducción de extranjeros : El reglamento da oportunidad de registro a cada club a 10 futbolistas no nacidos en México.

: El reglamento da oportunidad de registro a cada club a 10 futbolistas no nacidos en México. Torneos largos : Actualmente la Liga MX se divide en los torneos cortos Clausura y Apertura que definen a sus campeones luego de jugar instancias de repechaje y liguilla.

: Actualmente la Liga MX se divide en los torneos cortos Clausura y Apertura que definen a sus campeones luego de jugar instancias de repechaje y liguilla. Apuesta por jóvenes : Entre las propuestas se pide que los equipos pongan sus ojos en los elementos que salen de las canteras.

: Entre las propuestas se pide que los equipos pongan sus ojos en los elementos que salen de las canteras. Exportar jugadores : Una de las apuestas es que más futbolistas vayan a jugar a otros países para internacionalizarse y dar a conocer el futbol de México.

: Una de las apuestas es que más futbolistas vayan a jugar a otros países para internacionalizarse y dar a conocer el futbol de México. Adiós multipropiedad: Se busca que dejen de ser los mismos dueños de los clubes los que compitan por el campeonato.

Expertos analizan futuro de la Liga MX

Durante la mesa de análisis del programa de TUDN Los Maestros, personalidades allegadas al balompié contaron algunas de sus ideas, algunas coinciden con los puntos expresados por de Luisa.

Ricardo Peláez apuntó sobre la multipropiedad. “No se dijo que los derechos de televisión iban a ser compartidos y no se ha arreglado nada de eso. El beneficio económico ha sido mucho más que el deportivo. Este es uno de los fracasos más grandes en el últimos 20, 25 años en el futbol mexicano. Tocamos fondo, es un fracaso rotundo.

La falta de ascenso y descenso, también fue uno de los tópicos que se discutieron, además de que México no participa en algunos otros formatos como la Copa América y la Libertadores, algo que sería importante según la opinión de Javier Aguirre.

En tanto, Ricardo La Volpe aseguró que la competencia de la Liga MX no le ayuda al deportista a tener la exigencia necesaria para competir y crecer profesionalmente. “Apretamos a lo último, no hay descenso. No invierten, no trabajan abajo. Vamos a la Liga de Expansión: no hay ascenso, entonces para qué sirve ese jugador que se está haciendo, está creciendo, si no tiene presión”.

El exfutbolista italiano, Mauro Camoranesi, reveló el poco conocimiento que se tiene del futbol local en Europa, lo que a su vez es un impedimento para la exportación. Según Jaime Lozano, ayudaría que los técnicos con experiencia dieran clases en la Escuela Nacional de directores técnicos de la FMF.