Selección Mexicana: Cuauhtémoc Blanco propone a Marcelo Bielsa como técnico; ‘Estoy triste’

La Selección Mexicana confirmó la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino como director técnico tras el fracaso en el Mundial de Qatar y el puesto ha quedado vacante, pero Cuauhtémoc Blanco ya tiene su candidato ideal para ocuparlo y es el argentino Marcelo ‘Loco’ Bielsa.

Como lo había anunciado el propio Martino, su (millonario) contrato con el Tricolor terminó luego de la eliminación en el Mundial de Qatar 2022 después del partido ante Arabia Saudí.

A pesar de que la Selección Mexicana ganó su último juego del Grupo C y mostró un mejor funcionamiento, Cuauhtémoc Blanco dijo para Fox Sports México que está muy molesto porque considera que Martino erró en sus decisiones.

“Estoy muy encab... La verdad triste porque no se pudo dar el resultado. El entrenador se equivoca en los cambios, el equipo estaba jugando bien. No sé por qué metió a Raúl [Jiménez] si no está al cien por cien. Sacar a Edson [Álvarez] creo que fue un error”, comentó.

Cuauhtémoc Blanco pide a Bielsa en el Tri

El exfutbolista y seleccionado nacional opina que hay demasiados jugadores extranjeros en la Liga MX y que deberían ser máximo cuatro o cinco por club, pero proponone a otro argentino, Marcelo Bielsa, como entrenador de la Selección Mexicana.

“Yo creo que es un excelente entrenador. Un entrenador muy preparado, responsable, con carácter. Está loquito, pero bueno, loquito en estudiar tanto y ver videos [de futbol]. Trabaja muy bien con los chavos, y eso es importantísimo, dar oportunidad a los jóvenes”, destacó en entrevista con Fox Sports México.

Marcelo Bielsa es uno de los técnicos más reconocidos en el futbol mundial. (FOTO: EFE)

La propuesta del tres veces mundialista con la Selección Mexicana fue respaldada por el exfutbolista argentino Juan Sebastián ‘Bruja’ Verón, quien fue dirigido por Bielsa en la Albiceleste en el Mundial del 2002.

“Yo creo que le haría muy bien al futbol mexicano tener a Marcelo. Pero también es una persona muy, muy especial. Es una persona que te viene a mover los cimientos del futbol en México. Tienes que estar abierto a los consejos, a las locuras, pero es una persona que te puede dar un salto de calidad”, adviritó Verón.

¿Quién es Marcelo Bielsa?

Marcelo Bielsa es un exfutbolista, director técnico y profesor de Educación Física. Com jugador pasó por Newell’s Old Boys, Instituto Córdoba y Club Atlético de Rosario.

Comenzó su carrera como entrenador con Newell’s y luego dirigió en México al Atlas (1993-1995) y al América (1995-1996), donde coincidió con el ‘Cuau’. Dirigió a la Selección Argentina en el Mundial del 2002 y a la de Chile en 2010.

Bielsa también ha estado al frente de Vélez Sarsfield, Espanyol, Athletic Club, Marsella, Lazio y Lille. Su último club fue Leeds United, al que logró ascender a la Premier League en 2021.