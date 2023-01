‘Chicharito’ dice que le ‘dolió más’ la eliminación del Tricolor que no ir al Mundial de Qatar

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue una de las grandes ausencias en el Mundial de Qatar con la Selección Mexicana y aunque el delantero admite que le dolió no haber asistido, asegura que le causó mayor dolor la eliminación del equipo en fase de grupos.

El máximo goleador histórico del Tricolor no fue convocado por Gerardo ‘Tata’ Martino para la Copa del Mundo a pesar de que hizo lo posible para regresar al equipo, pero asegura que ahora está tranquilo con esa decisión del director técnico argentino.

“¿Me dolió no estar en Qatar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema. La gente lo ha estado viendo, que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía”, comentó ‘Chicharito’ en entrevista con TUDN.

“Aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto, hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí (en el Mundial con la Selección Mexicana) y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance. Más que me dolió no ha haya podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera en fase de grupos”, aseguró el delantero de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

‘Chicharito’, a favor de técnico extranjero para el Tricolor

Javier Hernández manifestó no estar de acuerdo con la opinión de que el próximo entrenador de la Selección Mexicana, después del fracaso en Qatar 2022 del argentino Gerardo Martino, deba ser un mexicano.

“Yo llevo 15 años siendo extranjero en un país (Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos) y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo”, afirmó el delantero en el Media Day de la MLS previo a la nueva temporada 2023 que comenzará el 25 de febrero.

“Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa. Pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea”, añadió.

El delantero reforzó sus argumentos citando ejemplos exitosos con la selección de entrenadores mexicanos y extranjeros.

“En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino (Ricardo La Volpe); en 2014 era un entrenador mexicano (Miguel ‘Piojo’ Herrera) y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas, creo”, reflexionó.

Esta opinión de ‘Chicharito’ llegó después de que su compatriota Alan Pulido, del Sporting Kansas City, apostara claramente por un nombre para el banquillo de la Selección Mexicana.

“Si tuviera que elegir a uno (...), el ‘Piojo’ Herrera creo que es un técnico ideal. Aparte de mexicano, puede hacer muy bien las cosas. Ya con experiencia de un Mundial, con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera, creo que le vendría muy bien a la selección”, dijo Pulido.

‘Chicharito’ no descarta a Chivas, pero quiere ser campeón con Galaxy

La MLS realizó su ‘Media Day’ del 2023 y apareció Javier Hernández, una vez más, como el líder del Los Ángeles Galaxy con el objetivo de conquistar la MLS Cup.

“He dicho esto en los últimos tres años, pero honestamente quiero ser campeón. Ojalá que como organización podamos seguir construyendo esta gran química y que los resultados puedan llegar”, afirmó el mexicano, de 34 años y que en la temporada pasada firmó 18 goles.

Tras un gran sprint final en 2022, el Galaxy cayó en la segunda ronda de los playoffs ante su gran rival, el LAFC de Carlos Vela -que posteriormente se proclamó campeón de la MLS Cup.

‘Chicharito’ disputa su último año de contrato con Galaxy y no descarta regresar a la Liga MX con las Chivas de Guadalajara, aunque no está seguro si eso sucederá.

“No lo sé, siempre que me han preguntado he respondido que no lo sé, depende de muchísimos factores, depende de mi vida... Siempre lo voy a responder: espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también lo amo, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le di mi vida a Chivas, crecí en Chivas”.

(Con información de EFE)