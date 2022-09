Charlyn Corral pide a ‘Chicharito’ entre los convocados a Qatar 2022

Después de volver a ser convocada en la Selección Nacional, la futbolista mexicana Charlyn Corral intercedió por Javier ‘Chicharito’ Hernández al asegurar que merece una oportunidad para aparecer entre los nombres de los que jueguen la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

Todo parece indicar que el delantero no será contemplado por el técnico Gerardo Martino luego de que su último encuentro vistiendo la playera del Tri fuera en septiembre de 2019 contra Estados Unidos. “Es una pena porque tener al máximo goleador de la selección todavía jugando y demostrando, creo que merecería una oportunidad”, le dijo a FOX Gol México.

“Yo no sé qué habrá pasado, pero siempre lo he dicho, la carrera del futbolista, de cualquier deportista, es muy corta; entonces, uno puede decir ‘llegará alguien mejor’. Eso se puede entender, pero si en este momento tenemos al máximo goleador, ¿por qué no darle esa oportunidad?”, agregó.

La integrante de las Tuzas de Pachuca considera que en un Mundial deberían estar los mejores. “Siempre ha hablado con sus goles, con sus números y yo pienso que podría aportar bastante. Suena difícil que vuelva, por lo que he escuchado, pero creo que sí merece una oportunidad porque le ha costado mucho volver a retomar su nivel. Es alguien que ha representado al país, no solo con México, también cuando jugó en el extranjero y me imagino que tenerlo como rival claro que preocupa y es diferente”.

‘Chicharito’ Hernández confirma renovación con LA Galaxy

El quinto mejor goleador en lo que va del año en la MLS confirmó en una conferencia de prensa que renovará por un año más su contrato con el LA Galaxy.

“Tengo una cláusula que cuando alcance 11 goles y el 60 por ciento de los minutos jugados automáticamente se renueva el contrato”, señaló.

A lo largo de su carrera, ‘Chicharito’ ha marcado 52 goles con México superando como goleador el trabajo hecho por Jared Borgetti.