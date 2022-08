Selección Mexicana: Charlyn Corral pide una ‘limpia’ y una explicación de su ausencia

La delantera mexicana Charlyn Corral espera una verdadera reestructuración en las Selecciones Nacionales Femeniles, como lo anunció la Federación Mexicana de Futbol hace unas semanas tras el fracaso en el Premundial de Concacaf y el escándalo con Maribel Domínguez en el equipo Sub-20, así como una explicación de su ausencia en el Tri.

Corral asistió a la presentación de la nueva playera visitante de la Selección Mexicana, a la que irónicamente no es convocada desde hace tres años y mencionó que debe haber cambios en el representativo.

“Espero que todo se limpie en la Selección Mexicana, que se empiece a trabajar bien, como siempre he dicho, la jugadora que esté en selección tiene que ganárselo. El futbol es de presente y estadística. Espero que se limpie y se empiece de cero”, mencionó ante los medios de comunicación.

La excampeona de goleo de la Liga de España y exjugadora del Atlético de Madrid no fue convocada por la entrenadora Mónica Vergara para el Premundial Femenil de Concacaf. Tampoco fue llamada por el entrenador interino Miguel Ángel Gamero para la próxima fecha FIFA de septiembre tras la destitución de Vergara.

¿Por qué Charly Corral no es convocada a la Selección?

Al igual que en el caso de Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Tri varonil, no hay una explicación clara de la ausencia de Charly Corral en la Selección Mexicana. Sin embargo, se rumora en la prensa deportiva que el motivo es por haber dicho una vez que quizá el ciclo de Leonardo Cuéllar, exdirector técnico del Tri Femenil, “había terminado” y que no había “libertad de expresión” en el representativo, además de cuestionar los manejos y metodologías de las Selecciones Femeniles.

“Tengo un carácter. A lo mejor algunas veces no me he quedado callada cuando he visto algunas injusticias, es cierto, no voy a decir ‘no he hecho nada’. Simplemente que ellos no lo han visto bien, pero la verdad es que problemas no he tenido con nadie”, admitió la jugadora durante la presentación del jersey de la Selección.

A Corral le gustaría obtener una explicación de por qué no es convocada al Tri Femenil a pesar de ser una de las mejores delanteras de la Liga MX y subcampeona con las Tuzas del Pachuca.

“Puede ser que sea una jugadora incómoda, con mis compañeras no. Pero puede ser que algo no les gusta. Quisiera saber por qué no me llaman, porque uno trabaja. La vida de una futbolista es corta y uno trabaja, no ha sido fácil recuperarse de una lesión y que de repente no se valore. Representar a mi país siempre me ha encantado”, comentó ante reporteros.