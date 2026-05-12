Binance Online, encuentro virtual con referentes de blockchain y mercados financieros

Binance anunció la realización de Binance Online, un evento virtual de alcance global que reunirá a referentes del ecosistema cripto, ejecutivos financieros y especialistas tecnológicos para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán la evolución de los activos digitales en los próximos años.

La jornada se celebrará el 13 de mayo a las 11:00 horas UTC y será transmitida en vivo a través de Binance Square. El programa contempla más de cuatro horas de contenido con paneles, entrevistas y espacios interactivos enfocados en temas clave como la adopción institucional, la infraestructura blockchain, las stablecoins, el comportamiento del mercado y la convergencia entre inteligencia artificial y criptomonedas.

Entre los primeros ponentes confirmados destacan Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance y Giggle Academy; Adam Back, CEO de Blockstream; Anthony Pompliano, empresario e inversionista especializado en macroeconomía y activos digitales; Rob Goldstein, director de Operaciones de BlackRock; Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital; Brad Garlinghouse, CEO de Ripple; así como Lily Liu, presidenta de Solana Foundation. También participarán Guy y Nic, creadores de Coin Bureau, uno de los canales educativos sobre cripto más influyentes del sector.

La dirección de Binance tendrá un papel relevante dentro del foro. Los co-CEOs Yi He y Richard Teng compartirán su visión sobre el crecimiento del mercado global y el papel que desempeñan las plataformas digitales en la consolidación de nuevas soluciones financieras.

“La conversación sobre los activos digitales ha cambiado significativamente. El debate ya no gira únicamente en torno a su relevancia, sino sobre cómo esta industria puede integrarse con las finanzas globales y generar nuevas utilidades”, afirmó Yi He, co-CEO de Binance.

El evento contará además con el respaldo de compañías como Epic, Fusionist, Pixels, Chromia y ZEROBASE, que apoyarán distintas dinámicas y actividades para la comunidad. Los asistentes podrán participar en sesiones en vivo y sorteos con premios acumulados por 10 mil dólares.

Más allá de los anuncios y conversaciones estratégicas, Binance informó que todos los ingresos generados durante el encuentro serán destinados a iniciativas educativas vinculadas con blockchain y tecnología. La empresa donará 35 mil dólares al Centro Blockchain de la Universidad de Zúrich para impulsar programas académicos especializados, mientras que otros 15 mil dólares serán entregados a Geeks Academy, institución tecnológica de Kirguistán enfocada en formación digital.

Con esta iniciativa, Binance busca consolidar un espacio de diálogo internacional donde converjan empresas, inversionistas, desarrolladores y líderes tecnológicos en torno a las tendencias que definirán la siguiente etapa del ecosistema cripto. Pre-registrarse en Binance Square antes del evento y sintonizar en vivo el 13 de mayo a las 11:00 AM UTC.