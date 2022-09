Charlyn Corral regresa a la Selección Mexicana tras tres años; ¿Por qué no la convocaban?

La delantera Charlyn Corral, ausente de las convocatorias a la Selección Mexicana desde 2019, destaca en la primera lista divulgada este jueves por el nuevo director técnico, el español Pedro López, quien debutará en el banquillo el 10 de octubre con un partido amistoso frente a Chile.

Corral, jugadora de las Tuzas de Pachuca, ha destacado en los dos torneos de la Liga MX Femenil en este 2022, en los que ha marcado 28 goles; el pasado Clausura 2022 llegó hasta la final, pero perdió ante Chivas.

La exjugadora del Atlético de Madrid y campeona de goleo en España con Levante no juega con el representativo nacional desde los Juegos Panamericanos del 2019.

¿Por qué Charlyn Corral no era convocada a la Selección?

Al igual que en el caso de Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Tri varonil, no hay una explicación oficial de la ausencia de Charly Corral en la Selección Mexicana. La delantera precisamente pidió “una limpia” hace unas semanas y una aclaración de su veto.

La goleadora de 31 años de edad dejó de ser llamada al Tri en coincidencia con sus críticas públicas hacia el entonces seleccionador Leonardo Cuéllar y a su hijo Christopher, quien también fue entrenador del combinado femenino.

“Tengo un carácter. A lo mejor algunas veces no me he quedado callada cuando he visto algunas injusticias, es cierto, no voy a decir ‘no he hecho nada’, dijo Charlyn Corral hace unas semanas durante la presentación del nuevo jersey de la Selección. “Puede ser que sea una jugadora incómoda, pero con mis compañeras no. Quisiera saber por qué no me llaman. Representar a mi país siempre me ha encantado”.

Charly, la única novedad de Pedro López en el Tri Femenil

En la primera lista del técnico español Pedro López se mantiene la base de jugadoras que solía convocar su antecesora Mónica Vergara, despedida por no clasificar a México al Mundial de 2023 y a los Juegos Olímpicos de 2024.

López confirmó su confianza en la capitana Kenti Robles, lateral del Real Madrid, así como Diana Ordóñez, goleadora del North Carolina Courage estadounidense.