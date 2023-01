Dani Alves: Así es su amistad con Messi y Piqué; ‘Los amigos no siempre tienen razón’

Dani Alves es uno de los futbolistas más exitosos de la historia y ha conseguido más de 40 títulos en su carrera profesional, además de muchos amigos en las canchas, entre ellos Lionel Messi y Gerard Piqué.

El lateral brasileño actualmente atraviesa una situación complicada para la cual seguramente necesita del apoyo de sus amigos y familiares. Dani Alves está encarcelado en Barcelona, España por una denuncia de violación sexual.

Alves ha cambiado de abogados y justamente uno de sus nuevos juristas es Cristóbal Martell, quien también trabajó para su amigo Lio Messi cuando el argentino fue encontrado culpable de fraude fiscal en España y recibió una sentencia de 21 meses de cárcel, en 2016.

Así es la amistad de Dani Alves y Messi

Dani Alves y Lionel Messi fueron compañeros en el Barcelona de 2008 a 2016, en la primera etapa del lateral brasileño en el club catalán. Durante esos ocho años, entablaron una muy buena amistad.

El argentino Lio Messi confesó en una entrevista a la revista FourFoutTwo, un año antes de la salida de Dani Alves a la Juventus, que este era uno de sus mejores compañeros en el club blaugrana.

“En el vestuario del Barça todos nos llevamos bien, pero siempre estuve más cerca de Dani, ya que cuando llegó al Barça dividimos el lado derecho del campo juntos”, dijo Messi.

El campeón del mundo en Qatar 2022 comentó que sus familias también convivían juntas y su muy buena amistad con Alves fuera de las canchas se reflejaba en los partidos.

“Intentamos tener una vida social más allá de los entrenamientos y los partidos. Cuando podemos, estamos juntos con Dani (Alves), pero todos tenemos nuestras propias vidas. Necesitamos tiempo para estar con la familia”, expresó Messi en 2015. “Hemos pasado mucho tiempo juntos dentro y fuera del campo y el día a día nos ha llevado a tener una gran amistad. Eso también ayuda mucho en los partidos”.

A pesar de eso, Dani Alves una vez no estuvo de acuerdo con su amigo Lio Messi luego de que este se quejó de la Conmebol porque sospechaba que la Copa América 2019 estaba amañada para que la ganara Brasil.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo sobre que esto (la Copa América) está comprado. Puede estar molesto, pero no comparto con lo que piensa. Los amigos no siempre tienen la razón. Él (Messi) puede estar en un momento caliente habiendo dicho eso, pero no puedo estar de acuerdo con él”, dijo esa vez Dani Alves a SportTV de O Globo.

¿Cómo era la amistad de Dani Alves con Gerard Piqué en el Barcelona?

Dani Alves siempre se ha caracterizado por ser muy alegre y era natural que se llevara bien con todos sus compañeros del Barcelona, por lo que también hizo buena amistad con Gerard Piqué.

En 2015, el defensa español reflejó el buen ambiente en el equipo con una fotografía de Halloween junto a algunos de sus compañeros de Barcelona disfrazados para la ocasión; entre ellos estaba Alves vestido de preso -ahora esa foto le ha ocasionado burlas en redes sociales.

Cuando Piqué anunció su retiro del futbol profesional, a finales del 2022, el brasileño le dedicó unas emotivas palabras a su amigo. “Guste más o menos, pero nadie va a quitar lo grande que fuiste como atleta y para el Barça. Todos somos imperfectos y eso es lo que nos hace humanos. Que seas muy feliz nanuuuu!”.