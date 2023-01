‘Rafa Márquez era 10 veces mejor que Gerard Piqué': ¿Qué tan buen futbolista era el español?

“Ya no espero ni que me marques; en el Barcelona fue mejor defensa Rafa Márquez”, dice uno de los muchos memes en redes sociales sobre la canción de Shakira y el rapero Bizarrap con supuestos mensajes indirectos a Gerard Piqué.

No es la primera vez que Gerard Piqué es comparado con su excompañero mexicano Rafael Márquez; el recién retirado defensa español fue criticado durante casi toda su carrera profesional. Pero si no era tan bueno como algunos aficionados opinan, ¿cómo logró ser campeón del mundo con España y multicampeón con el Barcelona?

Gerard Piqué y sus inicios con Manchester United

Cuando Gerard Piqué era menor de edad y estaba en las categorías juveniles del Barcelona, era uno de los jugadores que mostraban mayor potencial en la Masía (la academia del club) junto con Lionel Messi y Cesc Fábregas, sin embargo tenía mucho que mejorar, además de que era un poco rebelde, por lo que fue prestado al Manchester United.

“Estaba aquí [en Manchester] y no era nadie. He tenido episodios muy negros en esta ciudad y más de una vez he terminado en la comisaría”, confesó Piqué en en el documental Match Day.

Sin embargo, Sir Alex Ferguson, uno de los entrenadores más respetados en el mundo y que mejor sabía manejar a los futbolistas jóvenes hasta convertirlos en figuras (como David Beckham, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo y ‘Chicharito’), pulió a Piqué y regresó al Barcelona como un mejor defensa central.

"MANCHESTER, DONDE PASÉ DE SER NIÑO A SER UN ADULTO"#ChampionsxFOX Gerard Piqué no olvida su pasado por el Manchester United, cuando los visite ahora con el Barcelona pic.twitter.com/JqkfYLBJYL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2019

Gerard Piqué y las comparaciones con Rafael Márquez

Piqué regresó al Barcelona en 2008, a los 20 años de edad, para competir por la titularidad en la defensa central con el experimentado Rafael Márquez, ocho años mayor y con cinco temporadas en el Barcelona.

Las lesiones del zaguero mexicano permitieron a Piqué tener más minutos en la cancha a lado de su compatriota Carles Puyol hasta quedarse con la titularidad -en 2010 Márquez fichó con el New York Red Bull.

Gerard Piqué: ¿Buen o mal defensa?

El defensa español formó una buena dupla en la defensa con su compatriota Carles Puyol y formaron parte de la época dorada del Barcelona y la Selección Española. Juntos ganaron tres Champions League, cuatro Ligas de España, dos Copas del Rey y dos Mundiales de Clubes, además de una Eurocopa y una Copa del Mundo con la ‘Furia Roja’. No obstante, Piqué no puede evitar las comparaciones hasta la fecha con Rafael Márquez.

“Rafa Márquez era uno de los defensas más duros, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra. Yo creo que era 10 veces mejor que Gerard Piqué”, comentó su excompañero Yaya Touré a Sky Sports en 2019. “Los dos son similares, pero Piqué es un poco más alto. Márquez era muy bueno; si lo ves es fantástico, he estado enamorado de él”.

Otros aficionados argumentan que Piqué logró mantenerse tanto tiempo como titular y lograr tantos trofeos porque tenía a un lado a Puyol y detrás al portero Iker Casillas y formó parte de quizá los mejores plantillas del Barcelona y la Selección de España en la historia.

Aunque en una conferencia, en septiembre del 2022, Puyol dijo que su dupla con Rafa Márquez era “muy buena, de las mejores parejas, nos entendíamos con solo mirarnos, me entendía mejor que con Piqué”, meses después, cuando Gerard anunció su retiro, expresó en Twitter que “se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio”.