Kings League: De qué trata el criticado torneo de Gerard Piqué en el que jugó ‘Chicharito’

El español Gerard Piqué se retiró del futbolista profesional a finales del 2022, pero sigue involucrado en este deporte como empresario y ahora forma parte junto con su compatriota streamer Ibai Llanos de la Kings League.

Gerard Piqué e Ibai Llanos crearon la Kings League (Instagram @ibaillanos)

Criticada por algunos y aplaudida por otros, la Kings League es una nueva forma de jugar al futbol y un producto nuevo como alternativa a las ligas tradicionales y ya contó en su primera edición con la presencia de figuras como el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

¿Qué es la Kings League de Gerard Piqué?

La Kings League es una competencia de futbol y entretenimiento formada por famosos streamers como Ibai Llanos y DjMaRiiO y exfutbolistas como Iker Casillas, Sergio ‘Kun’ Agüero y Gerard Piqué; este último es el presidente de la liga.

El torneo está conformado por 12 equipos y dos periodos de competencia o splits. Se disputan seis partidos por jornada diaria y al final, los ocho mejor clasificados avanzan a la fase eliminatoria (cuartos de final, semifinal y final).

La Kings League cuenta con futbolistas profesionales y streamers. (Twitter @CH14_)

Kings League: Equipos y jugadores participantes

La primera edición contó con 12 equipos conformados por streamers y futbolistas activos o retirados. ‘Chicharito’ jugó para el equipo Porcinos FC del que Ibai Llanos es presidente; mientras que el mexicano Gerardo Torrado fue entrenador del PIO FC. También hay otros futbolistas famosos como César ‘Chelito’ Delgado, Joan Capdevilla y Raúl Tamudo.

EQUIPO PRESIDENTE ENTRENADOR IK FC Iker Casillas Julio García Mera Aniquiladores FC Juan Guarnizo Sergio Verdirame Porcinos FC Ibai Llanos Juvenal Edjogo-Owono El Barrio Adri Contreras Juan Arroita Jijantes FC Gerard Romero Marc Carmona Kunisports Sergio ´'Kun’ Agüero Martín Posse Los Troncos FC Perxitaa Pol Font PIO FC Rivers Gerardo Torrado Rayo de Barcelona Spursito JuanluDBZ Saiyans FC TheGrefG Daniel Romo Ultimate Móstoles DjMaRiiO Nacho Castro XBUYER TEAM Hnos. Buyer Víctor González

Reglas de la Kings League

La liga organizada por Gerard Piqué e Ibai Llanos tiene una forma de juego diferente al futbol tradicional e incluso a otras variantes del deporte como el futbol 7 o el futbol rápido.

Los partidos constan de dos mitades de 20 minutos cada una. El inicio es con el balón enmedio de la cancha y los jugadores de ambos equipos corriendo hacia el centro para tomar posesión (como en el waterpolo).

En caso de empate, hay tanda de penales, los cuales en realidad son shoot outs (un jugador enfrenta al portero corriendo con el balón desde media cancha) con cinco segundos para disparar.

La Kings League comparte otras reglas del futbol tradicional, como los fueras de lugar, las tarjetas roja y amarilla e incluso el uso de videoarbitraje, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, un jugador amonestado debe ir a la banca por dos minutos (como en el hockey) y si un equipo recibe una expulsión, deberá jugar cinco minutos con un elemento menos y luego podrá reemplazarlo otro. Los cambios de jugador son ilimitados.

También añade elementos de juegos de meses, ya que existen cartas que los equipos pueden emplear durante los partidos, como que un gol valga doble o triple, un penal a favor o que el portero o

Javier Tebas critica la Kings League; Gerard Piqué le responde

Javier Tebas, presidente de La Liga, llamó “circo” a la Kings League y además de minimizarla dijo que no la ve como rival de la liga profesional española a pesar de su alto número de espectadores en su primera jornada.

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del futbol. Tampoco es comparable el futbol con Pasapalabra (popular programa de concursos de España) por mucho que sea el programa más visto”, respondió al ser cuestionado por reporteros.

Gerard Piqué publicó en Twitter que habría una gran sorpresa en el “circo de la Kings League”, refieriéndose a las declaraciones de Tebas y a la incorporación de un futbolista sorpresa bajo el alias de Enigma69, que se trataría de Isco Alarcón, exjugador del Real Madrid.

Gerard Piqué Twitter (Twitter @3gerardpique)

El exdefensa del Barcelona también tuiteó cuatro emojis: una carpa de circo, un payaso, una rueda de la fortuna y un caballito de carrusel. Algunos lo interpretaron como respuesta a Tebas o también a su expareja Shakira por el lanzamiento de su nueva canción con Bizarrap.