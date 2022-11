Gerard Piqué, figura del Barcelona, anuncia su retiro del futbol

El central del Barcelona Gerard Piqué anunció su retirada del futbol y que el partido liguero del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según confirmó en un video publicado en sus redes sociales.

El futbolista dio la noticia en el clip, cuyo contenido lo emitió en su lengua materna, el catalán. En este Piqué hizo un recuento histórico de su carrera, desde sus inicios en La Liga Española hasta el punto de su decisión de retiro.

La despedida de Piqué del futbol

El jugador del azulgrana emitió un agradecimiento general en una de las declaraciones del video y expresó que ser futbolista profesional, pero sobre todo, un integrante del club Barcelona, había sido un sueño desde la niñez.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.

Además de las memorias y reflexiones en torno a su trayectoria, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, señaló.

Por otra parte, Piqué destacó que tras su retirada seguirá apoyando al equipo azulgrana con el ímpetu de siempre y prometió “volver”, sin especificar el sentido de esa última frase.

“Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal como mi familia lo hizo conmigo. Tarde o temprano, volveré”, finalizó en el video.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-209 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Gerard Piqué en números

Algunos de los triunfos que el futbolista catalán se llevará tras su retiro son:

1 Mundial

1 Premier League

4 Champions

6 Supercopas de España

8 Ligas

7 Copas del Rey

3 Supercopas de Europa

1 Eurocopa de Naciones

Con información de EFE