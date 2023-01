Dani Alves: La víctima de la supuesta agresión sexual rechaza indemnización del futbolista

Las investigaciones en torno a las acusaciones de Dani Alves de agredir sexualmente a una mujer de 23 años han dado a conocer nuevos detalles en torno a los hechos ocurridos la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

De acuerdo con la lectura de derechos que la jueza expuso a la supuesta víctima de Alves, la mujer podía solicitar una indemnización económica por parte del exfutbolista de Pumas, sin embargo la joven de 23 años decidió renunciar a dicho planteamiento.

Denunciante de Dani Alves rechaza posibilidad de indemnización

La víctima y denunciante expresó a la magistrada que no quería ejercer el derecho de la compensación por lesiones y daños morales; además destacó que su objetivo en el proceso legal era buscar justicia por la agresión sexual de Alves.

De acuerdo con información de El País España, la mujer de 23 ha exigido que la demanda continúe hasta lograr que el jugador pague con una condena de cárcel el delito de violación.

Dani Alves y los testimonios contradictorios

Según fuentes judiciales del caso, Alves no ha presentado solidez en sus declaraciones, pues se han detectado hasta tres versiones distintas en la rendición de testimonio.

La jueza ha tomado en consideración la consistencia en el relato de la supuesta víctima y la falta de concordancia en los que ha señalado Alves para dictarle prisión provisional.

El diario español señala que en días previos el futbolista presentó un testimonio para la cadena de televisión Antena 3 en la que asegura que no conocía a la mujer que lo acusaba de agresión sexual: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, apuntó.

Sin embargo, durante la comparecencia ante la jueza Dani Alves hizo variaciones que no tenían relación con la negación que hizo en TV.

El País España destacó que en las respuestas a la jueza el deportista señaló que la mujer entró al baño pero que no hubo contacto; sin embargo a la fiscal respondió que la joven de 23 años había entrado al baño y que había permanecido parado sin “saber qué hacer”.

En una tercera ronda de preguntas, pero ahora de la defensa, Alves dijo que mientras él estaba sentado en el inodoro la mujer se le aventó y le “practicó una felación”.

Tras varias pruebas recogidas en el centro nocturno de Barcelona donde ocurrió la supuesta violación, la jueza ha indicado que la orden de aprehensión contra Alves fue producto de la “contundente” y “persistente” declaración de la denunciante.