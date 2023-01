Pumas: Dani Alves rechaza denuncia de una mujer por acoso sexual; ‘No la conozco’

El brasileño Dani Alves, jugador de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, ha respondido a la denuncia de una mujer por acoso sexual en una discoteca de Barcelona.

La presunta víctima de una agresión sexual por parte de Dani Alves presentó una denuncia formal ante los Mossos d’Esquadra (policía de Cataluña).

La mujer acusó el exjugador del Barcelona de realizarle tocamientos dentro de su ropa interior sin su consentimiento, en los baños de la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre del 2022.

Dani Alves se defiende de acusación de acoso sexual

El jugador de los Pumas de la UNAM admitió, en una entrevista desde México para el programa de televisión español Y ahora Sonsoles, que acudió a una discoteca de Barcelona durante sus vacaciones tras el Mundial de Qatar, pero negó las acusaciones de acoso.

“Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, comentó.

Dani Alves, de 39 años de edad y casado desde 2017 con la modelo Joana Sanz, negó haber acosado a alguna mujer en los baños de la discoteca de Barcelona y conocer a la denunciante.

“Cuando uno va al baño no tienes que preguntar quién está. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita; no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización”, aseguró.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

¿Qué pasará con Dani Alves y la denuncia en su contra?

Los Mossos d’Esquadra tramitarán la denuncia en contra del brasileño a los juzgados para que abran un procedimiento judicial que podría terminar en una citación al futbolista para que pueda ofrecer su versión de los hechos ocurridos esa noche en la discoteca Sutton de Barcelona.

Los Pumas comenzaron su pretemporada para el torneo Clausura 2023 desde el pasado 3 de noviembre, cuando Dani Alves estaba concentrado con la Selección de Brasil para disputar el Mundial. El exitoso jugador apenas se incorporó con los universitarios esta semana.

El exjugador de Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG buscará la revancha con los Pumas en el Clausura 2023, que debutan el próximo 8 de enero al recibir al Juárez FC.