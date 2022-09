Dani Alves rechazó ofertas de Italia por Pumas; ‘Mis ganas se fueron al espacio’

Dani Alves, el futbolista con más trofeos en la historia del futbol profesional, irónicamente no ha ganado un solo partido con los Pumas de la UNAM, a los que prefirió por encima de otros clubes de Italia e incluso de la Liga MX.

El veterano lateral brasileño reveló en una entrevista con su compañero Efraín ‘Chispa’ Velarde que antes de fichar con Pumas y de su segunda etapa con el Barcelona, tuvo ofertas de otros equipos del futbol mexicano, pero las descartó.

“Cuando surgió la oportunidad de venir a México fue el año pasado, cuando estaba por salir de Sao Paulo. Tenía algunas buenas opciones aquí, pero me dije que no podía salir a otro lado del mundo a vivir otro futbol si yo no tengo nada que decirle al país y a las personas”, comentó para el canal de YouTube del ‘Chispa’.

Dani Alves sintió un ‘complot’ en el Barcelona

El brasileño regresó al Barcelona en 2021, pero salió muy decepcionado pues considera que lo veían más como un producto o marca, que como uno de los jugadores más exitosos en la historia del club con 23 trofeos en ocho años.

“Sabemos que el futbol es una plataforma de comercialización para ganar dinero, pero después de unos años se volvió descarado, nadie se preocupa por defender su ideología”, comentó al ‘Chispa’ Velarde. “Yo sentí que en Barcelona intentaban comercializarme, pero desvalorizando el producto que habíamos logrado para el mundo. En un momento sentí que dentro del club había un complot para sacarme”.

¿Por qué Dani Alves aceptó jugar con Pumas?

Fue su forma de ver el futbol como más que un negocio la que hizo al veterano jugador de 39 años de edad aceptar la oferta de Pumas a pesar de que tenía también otras de la Serie A de Italia. A Dani Alves siempre le ha gustado la forma de trabajar de los clubes italianos, pero en su etapa con la Juventus no le cumplieron “cosas”.

“Antes de venir a Pumas, yo estaba para ir a Italia […] Ahora, vino otra vez [la oportunidad de jugar en México]. Ahí fue cuando entendí que el destino no te insiste tanto si no es para que te decidas. Yo quería venir a un equipo de futbol que no solo sea eso. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir”, explicó el brasileño.

Dani Alves manda mensaje a la afición

Pumas no ha ganado en nueve partidos consecutivos desde la llegada de Dani Alves. El brasileño comprende que haya aficionados molestos que los han abucheado, pero también sabe que hay quienes los siguen apoyando en los malos momentos y no todos los equipos tienen una afición así y “vale la pena pelear por ellos”.

“¿Creen que nosotros estamos contentos? Nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido. ¿Cómo es que voy a estar contento? Conociéndome cómo soy...”, dijo para el canal de Efraín Velarde previo al partido entre ‘sotaneros’ de la liga contra Gallos Blancos de Querétaro.