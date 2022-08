Pumas: Afición ‘presume’ video de agresión a jugadores tras perder con Santos

Los Pumas de la UNAM siguen sin ganar en la ‘era Dani Alves’ y no solo el brasileño perdió al apoyo de la afición tras la derrota 5-1 del domingo ante Santos Laguna, sino todo el equipo.

El equipo universitario fue goleado por los laguneros en la jornada 10 del Apertura 2022 y suma seis partidos de liga, más el amistoso ante Barcelona —del que recibió críticas por tomarse fotos con Xavi—, sin celebrar un triunfo.

Durante el segundo tiempo del partido en el Estadio Olímpico, el portero Julio González y la figura Dani Alves fueron abucheados por la afición local cada vez que tocaban el balón.

Al final del juego, los jugadores de Pumas fueron despedidos de manera hostil por sus aficionados, quienes les lanzaron vasos y botellas de agua cuando descendían por un túnel hacia los vestidores.

Hay que esperar la conferencia de prensa de Lillini.

Hoy lo de #Pumas fue vergonzoso.

Es increíble el nivel de los jugadores, especialmente en defensa, parecían amateurs.

Así salieron del campo el día de hoy… pic.twitter.com/tNHgJalaOj — Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) August 21, 2022

Horas después, aficionados compartieron en Tik Tok un video de la agresión a los futbolistas en los que se aprecia cómo Gustavo del Petre y sus compañeros tratan de esquivar los objetos y el agua.

Lillini casi recibe un botellazo de afición de Pumas

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, lamentó los abucheos para sus jugadores y también reprochó que una de las botellas lanzadas por la afición durante el juego casi lo golpea.

“No comparto que me tiren una botella que casi me pega en la cabeza, fue detrás de las bancas. No es lógico, yo no vengo a hacerles mal, a pesar de que en redes sociales dicen que el peor y más malo soy yo”, comentó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

¿Cómo van los Pumas en el torneo de la Liga MX?

Pumas es antepenúltimo de la clasificación en el Apertura 2022 con ocho puntos —empatado con Cruz Azul, que también recibió reclamos de sus aficionados en La Noria tras ser goleado por América— y no ha ganado desde la cuestionada contratación de Dani Alves.

Pumas 1-5 Santos

San Luis 3-2 Pumas

Pumas 0-3 América

Barcelona 6-0 Pumas

Pumas 1-1 Monterrey

Pumas 1-1 Mazatlán

Pachuca 0-0 Pumas

Pumas 1-0 Necaxa

León 3-3 Pumas

Pumas 1-1 Tijuana

El equipo universitario buscará un triunfo en casa ante Tigres este miércoles en juego adelantado de la jornada 16 para comenzar a hacer las paces con su afición, insatisfecha por los decepcionantes resultados recientes, pese a las resonantes fichajes concretados.