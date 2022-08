Exdirectivo del Barcelona critica a jugadores de Pumas por fotografiarse con Xavi; ‘nunca vi eso’

Los Pumas se llevaron una ‘cascada’ de goles ante Barcelona en el partido por el Trofeo Joan Gamper y también un ‘río’ de críticas y burlas en redes sociales y en la prensa por su desempeño y por su actitud frente al rival.

No habían pasado ni diez minutos de juego y el equipo universitario ya perdía 3-0. Al medio tiempo, se fueron al descanso con un 4-0 en el marcador con goles de Robert Lewandowski, Ousmane Dembelé y doblete de Pedri.

A pesar de la goleada, antes de dirigirse a los vestidores, algunos jugadores de Pumas intercambiaron playeras con sus rivales. Incluso antes del partido, varios se fotografiaron con Xavi Hernández, director técnico del Barça.

Los futbolistas del Pumas haciéndose fotos con Xavi pic.twitter.com/eYbU9GSPMZ — Martín🇵🇱 (@martinminan_) August 7, 2022

Exdirectivo del Barcelona critica a los Pumas

La actitud de admiración de algunos jugadores de Pumas hacia sus rivales del Barcelona no solo fue criticada en México, sino que también sorprendió en España.

A Xavi Martin, exdirectivo de la Masía (el centro de formación de jugadores del club blaugrana), le sorprendió que elementos de Pumas le pidieran fotos al entrenador del Barça como si fueran sus fans y eso pudo también afectar su desempeño.

“No he visto, sinceramente, que un club europeo venga y se haga fotos con el entrenador contrario, no lo he visto nunca”, comentó al diario AS. “Eso te condiciona, no te presentas de igual a igual. Los estás viendo como si fueran cromos de los álbumes”.

Los Pumas tuvieron “miedo escénico” en el Camp Nou

El exdirectivo español opina que, si acaso, los jugadores debieron esperar al final del partido para pedir la foto. También mencionó que Pumas se intimidó al jugar en el enorme e icónico estadio del Barça.

“A veces, cuando un equipo llega a un campo como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, con una camiseta delante como la del Barcelona o el Real Madrid, creo que tienen ese llamado miedo escénico. Los primeros minutos del partido, Pumas no había salido al campo todavía y el Barça ya había metidos dos goles”.

Al final, Barcelona venció 6-0 a Pumas con otros dos goles de Pierre-Emerick Aubameyang y Frenkie de Jong.