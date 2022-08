Héctor Herrera convocaría a ‘Chicharito’ y Vela si fuera el técnico de la Selección Mexicana

La Copa Mundial de Qatar 2022 arranca en casi tres meses y parece que ni Carlos Vela ni Javier ‘Chicharito’ Hernández estarán con la Selección Mexicana, pero para Héctor Herrera no deberían faltar ambos delanteros.

El mediocampista del Houston Dynamo se reencontró en el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX con sus excompañeros, quienes prácticamente desde el Mundial de Rusia 2018 no juegan con el Tri.

Herrera aseguró que si él fuera el director técnico del Tri, convocaría al exdelantero del Manchester United y Real Madrid y al ‘Bombardero’ aunque tengan 34 y 33 años de edad, respectivamente.

“’Ellos son un año o dos mayores que yo. Si fuera el técnico de la selección, claro que los llamaría, porque ‘Chicharito’ es el máximo goleador de la selección y un referente, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es”, comentó para TUDN.

A diferencia de ‘Chicharito’, quien no es convocado al Tri por decisión del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino desde 2019, Vela anunció su retiro del representativo en febrero del 2022, lo cual para Herrera es una lástima para el equipo.

“Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano. Pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no. Está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos’', expresó.

Herrera confía que, aunque la Selección no tiene a los jugadores del Galaxy y Los Ángeles FC, cuenta con una nueva generación de jugadores para tener una buena participación en Qatar.

“Creo que con la nueva generación que tenemos de jugadores y los pocos jugadores que hay de experiencia tendríamos que estar para más de lo que se aspira, más del famoso quinto partido [...] No tengo duda que mentalmente, físicamente, todos van a llegar bien, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien, y vamos a hacer un buen papel”.

La Selección Mexicana está en el Grupo C del Mundial junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita; debuta el 22 de noviembre ante los polacos.