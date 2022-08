‘Chicharito’ vs. Memo Ochoa: El origen de la supuesta enemistad entre los futbolistas

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Francisco Guillermo Ochoa volvieron a saludarse durante el Showcase Leagues Cup luego de tres años sin jugar juntos en la Selección Mexicana.

El delantero del Galaxy ya se retiraba de la cancha del SoFi Stadium de Los Ángeles cuando lo llamaron para saludar al portero del América. “Paco Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?”, dijo Hernández, seguido de una abrazo.

“La cara de ‘Chicharito’ lo dice todo”, “Cuánta hipocresía” y “El abrazo de Judas”, comentaron algunas personas en el video compartido en Twitter por la MLS en Español, haciendo referencia a la supuesta enemistad de ambos jugadores desde que el máximo goleador histórico del Tri no es convocado a este.

¿Por qué ‘Chicharito’ y Ochoa están ‘peleados’?

La última vez que Javier Hernández vistió la playera de la Selección Mexicana fue el 10 de septiembre del 2019 en un partido que perdieron 4-0 ante Argentina en Estados Unidos.

La noche anterior a ese cotejo, ‘Chicharito’, Ochoa, Miguel Layún, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Marco Fabián acudieron a un ‘brunch’ en el restaurante LAVO de Nueva York, organizado por Hernández, según varios medios. Los jugadores fueron fotografiados junto a algunas mujeres. Layún aseguró horas después, en un video, que tenían permiso de la Selección y que no conocía a esas mujeres.

La relación entre ‘Chicharito’ y ‘Paco Memo’ comenzó a romperse luego de que el delantero pidió no ser convocado al Tri para la Copa Oro del 2019 por el nacimiento de su primer hijo, Noah. El portero, en cambio, sí participó en el torneo a pesar de que también se convirtió en padre de su tercer hijo en esas fechas.

“¿Ojo a qué? Él hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. Ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo”, respondió Hernández, en Twitter, al periodista Felipe Morales, quien lo etiquetó y le dijo “Ojo aquí, Chicharito”, sobre una nota de que Ochoa solo había visto a su hija recién nacida un par de días por estar con la Selección.

El en ese entonces jugador del West Ham United se ‘enganchó’ con la publicación de otro tuitero minutos después y respondió: “Y en el hipotético caso de que no se gane [la Copa Oro], aunque tengo mucha confianza y certeza de que nuestro país ganará, ¿no valen la pena los sacrificios entonces? No hay un libro para cómo vivir. Cada quien muy dentro de sí mismo tiene su guía de vida. Y ninguna es mejor o peor que otra”.

Otro motivo del conflicto del canterano de Chivas con sus compañeros del Tri habría sido el reclamo que este hizo, previo a la Copa Mundial de Rusia 2018, por la forma en la que se repartían entre los jugadores los ingresos por el uso de su imagen en la Selección Mexicana con los patrocinadores.

‘Chicharito’ y Layún (uno de sus mejores amigos) no fueron convocados a los siguientes partidos de la Selección Mexicana en 2020.

“Hay gente que está bastante informada sobre lo que sucedió y aún así, no sé con qué objetivo o con qué visión, hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante”, manifestó Layún sobre su ausencia en el equipo en una entrevista a TUDN en enero del 2020.

A partir de entonces y hasta ahora, tanto ‘Chicharito’ como el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, e incluso el capitán Andrés Guardado negaron algún conflicto o que el exjugador del Manchester United estuviera vetado del equipo.

“Respecto a los conflictos que él [’Chicharito] pueda tener con algún futbolista y eso pueda alejarlo de la Selección, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a explicarlo públicamente”, dijo Martino en mayo del 2021 en una conferencia de prensa. “Javier no está en esta lista porque optamos por otros cuatro centros delanteros, pero eso no significa que no pueda ser convocado en otro momento”.

En junio del 2022 se rumoró que ‘Chicharito’ se reuniría con Martino para hablar sobre su ausencia en la Selección Nacional; el jugador del Galaxy confirmó la reunión a reporteros, pero no dio más detalles sobre esta.