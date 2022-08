‘Chicharito’ Hernández sobre su regreso a Chivas: ‘No siento que me necesiten’

Chivas tiene tres goles en sus últimos ocho partidos y Javier ‘Chicharito’ Hernández termina pronto su contrato con Los Ángeles Galaxy, por lo que sus caminos podrían unirse de nuevo, sin embargo, el delantero considera que el club rojiblanco no lo necesita.

‘Chicharito’ se reencontró con Chivas –y también con Guillermo Ochoa, portero del América– este miércoles en el partido amistoso del Showcase Leagues Cup que Los Ángeles Galaxy ganó 2-0 con él todo el primer tiempo.

¿Qué dijo ‘Chicharito’ sobre Galaxy y Chivas?

El delantero mexicano fue cuestionado sobre si planea seguir en la MLS, ya que su contrato con Galaxy termina en diciembre de este año y se sinceró al responder que no sabe.

“Estoy agradecido con Galaxy y por cómo me ve la liga. Yo lo di todo en esa institución. Ya veremos en el futuro, yo no sé qué vaya a suceder el próximo año. No sé si me vayan a renovar [el contrato]”, mencionó en conferencia de prensa al terminar el juego.

En ese mismo sentido, reporteros le preguntaron si le gustaría regresar al Guadalajara, el club donde ser formó como jugador profesional, y no lo descartó, pero opina que no depende de él, sino de que el club lo requiera.

“Yo amo a Chivas y siempre lo amaré hasta que me vaya de este mundo. Si habrá una segunda etapa, espero que sea la mejor; y si no la hay, espero que la gente se quede con lo mejor de la primera. Yo no siento que Chivas me necesite; es que no se trata de gusto”, dijo ‘Chicharito’.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana explicó que prefiere que el ‘Rebaño’ sea campeón sin él, a que los aficionados lo pidan de vuelta solo por la mala racha y ‘sequía’ de goles del equipo.

“Me encantaría verlos campeones todos los años y que no me necesitaran en este momento. A mí me encantaría ver a Chivas campeón cada seis meses y que ‘Chicharito’ no estuviera mencionándose a ver si regresa o no”, declaró.

¿Por qué ‘Chicharito no ha renovado con Galaxy?

Javier Hernández fichó con Los Ángeles Galaxy de la MLS en enero del 2020 como ‘jugador franquicia’, es decir, el mejor pagado del equipo. El club y el jugador firmaron por dos temporadas, por que el contrato vence a finales de este año.

El contrato de ‘Chicharito’ tiene una cláusula, según el diario AS, que establece que si anota por lo menos 12 goles en la temporada, su contrato se renovará automáticamente.

En su primera media temporada, antes del inicio de la pandemia de COVID, marcó solo dos goles; en la anterior hizo 17 y en la actual lleva ocho entre liga y copa (en 22 partidos).

Galaxy actualmente es noveno en la Conferencia Oeste de la MLS y está fuera de la zona de playoffs. Restan 12 jornadas para que termine la temporada regular de la MLS.