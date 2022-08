¿Saludo forzado? Así fue el reencuentro de ‘Chicharito’ con ‘Paco Memo’ Ochoa

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a encontrarse en persona con Francisco Guillermo Ochoa, Miguel Layún y Jonathan dos Santos tras casi tres años de no verse y de que el delantero no es convocado a la Selección Mexicana.

Los tres futbolistas mexicanos coincidieron la noche de este miércoles durante el Showcase Leagues Cup en el que se enfrentaron América, Chivas, Galaxy y Los Ángeles FC.

Al final del partido amistoso que Galaxy ganó 2-0 a Chivas, ‘Chicharito’ y Ochoa se saludaron en la cancha del SoFi Stadium de Los Ángeles, California. “Paco Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?”, se escucha decir al goleador del Galaxy al portero del América.

“La cara de ‘Chicharito’ lo dice todo”, “Cuánta hipocresía” y “El abrazo de Judas” se lee en los comentarios del video compartido por la cuenta en Twitter de la MLS en español. Ochoa y Andrés Guardado se habrían opuesto al regreso de Hernández Balcázar a la Selección Mexicana, según Fox Sports.

Rumores de la prensa deportiva señalan que los motivos de la ruptura entre ‘Chicharito’ y sus compañeros fue por pedir una vez no ser convocado al Tri por temas familiares, además de la manera en la que reclamó los bonos por uso de imagen en la Selección y también por el ‘brunch’ en un restaurante de Nueva York en 2019.

Antes del partido en el que el LAFC de Carlos Vela se impuso 6-5 en penales al América, ‘Chicharito’ también saludó, abrazó y conversó con Layún y Dos Santos. Vela también conversó un momento con sus compatriotas, incluido también Jurgen Damm, jugador de las ‘Águilas’.

Galaxy destaca atención de ‘Chicharito’ a aficionados

La cuenta en Twitter de Los Ángeles Galaxy compartió un video de ‘Chicharito’ repartiendo autógrafos luego de la polémica que protagonizó el día previo por dos videos en los que rechaza a un niño y se niega a firmar la bandera de México a un fan.

En redes sociales circuló primero un video en el que Hernández le niega un autógrafo a un niño previo al partido del Galaxy ante Dallas FC. Después, surgió otro video en el que, al final del juego, tampoco quiso firmarle a un aficionado su bandera de México y la deja caer al piso.

¿'Chicharito’ se va del Galaxy?

Javier Hernández termina su contrato actual con Los Ángeles Galaxy a finales de este año, por lo que el delantero mexicano no sabe qué sucederá después y no descarta la posibilidad de volver a Chivas.

“No sé si me vayan a renovar [su contrato]. Yo amo a Chivas y siempre lo amaré hasta que me vaya de este mundo. Si habrá una segunda etapa, espero que sea la mejor; y si no la hay, espero que la gente se quede con lo mejor de la primera”, comentó en conferencia de prensa de la Leagues Cup.

El atacante de 34 años de edad, dejó a Chivas en 2010 tras fichar con el Manchester United; durante una década jugó en Europa con Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, también. ‘Chicharito’ firmó con Galaxy en 2020.