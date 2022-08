Andrés Lillini no piensa renunciar a Pumas; defiende a Dani Alves de los abucheos

Pumas perdió este domingo 5-1 ante Santos Laguna y suma seis partidos sin ganar, entre Liga MX y el amistoso contra Barcelona, casualmente desde la llegada de Dani Alves al club, por lo que está en el fondo de la tabla del Apertura 2022, pero su técnico Andrés Lillini no va a dar un paso al costado.

El director técnico del club universitario pidió “paciencia y tranquilidad” a la afición universitaria y aseguró que si en otras ocasiones en las que pensó renunciar no lo hizo porque la directiva le dio confianza y respaldo, ahora tampoco lo va a hacer.

“Tampoco soy un ignorante, ni un desalmado o mercenario. No me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar al grupo a la deriva y decir ‘chao’. No es ni por cobrar un contrato ni nada”, aclaró en conferencia de prensa después de la derrota ante Santos.

La “peor parte de Pumas” es la defensa y el ánimo del equipo “está por el piso”, admitió Lillini, pero agradeció a la afición del Pebetero por el apoyo, así como también a Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas.

Lillini lamenta los abucheos a Dani Alves

Dani Alves, el jugador con más trofeos en la historia del futbol mundial, aún no saborea un triunfo en el futbol mexicano con Pumas, pero ya conoció los abucheos de la afición universitaria en la derrota ante Santos Laguna.

El lateral brasileño y el portero Julio González fueron abucheados por algunos aficionados en el Estadio Olímpico cada vez que tocaban el balón, situación que le pareció inadecuada al director técnico Andrés Lillini.

“Los abucheos no me parecen normales ni propios, sabemos de dónde vienen”, comentó el entrenador en conferencia. “Son jugadores que son íntegros, que dejan todo, que no están en un buen momento, como todos”.

Para mala suerte de Alves, acudieron al partido Cesar Sampaio y Guilherme Passos, auxiliares técnicos del seleccionador brasileño Tite, quienes dieron seguimiento al jugador de 39 años de edad que busca ser convocado al Mundial de Qatar.

El club universitario es antepenúltimo en la clasificación del Apertura 2022, solo por encima de Cruz Azul y Querétaro. El próximo sábado, Pumas enfrentará a Chivas, que al menos ya ganó en el torneo.