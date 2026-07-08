Lo llené con mis lágrimas: Organizan intercambio de estampas del álbum del Mundial para romper Récord Guinness

Estos son los detalles del intercambio masivo de estampas del álbum del Mundial de Panini. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Aunque la derrota de México ante Inglaterra apagó la ilusión de miles de aficionados, Panini quiere que la pasión por el futbol continúe con un intercambio masivo de estampas del álbum del Mundial que, además de ayudar a los coleccionistas a completarlo, busca romper un Récord Guinness.

La dinámica se realiza de manera simultánea en dos sedes del país y tiene una duración de cuatro horas, tiempo establecido para cumplir con los requisitos de la marca mundial.

Como incentivo adicional, quienes logren llenar el álbum de Panini durante el evento podrán recibir un premio.

El intercambio de estampas del Mundial 2026 busca romper un Récord Guinness. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo y a qué hora es el intercambio de estampas del Mundial para romper un récord?

El intercambio masivo de estampas organizado por Panini se llevará a cabo el domingo 12 de julio.

La actividad comienza a las 12:00 horas y concluye a las 16:00 horas. Es importante llegar puntualmente, ya que el tiempo de participación forma parte de las condiciones necesarias para intentar imponer el Récord Guinness.

¿Dónde será el intercambio masivo de estampas del álbum del Mundial?

El evento cuenta con dos sedes oficiales para que los aficionados puedan intercambiar sus estampas del álbum del Mundial de Panini y, al mismo tiempo, formar parte del intento por romper el récord.

La primera será el FIFA Fan Fest de la CDMX, donde además los asistentes podrán disfrutar de las actividades y transmisiones de los partidos de la Copa del Mundo.

La segunda sede estará en el Parque de las Niñas y los Niños, ubicado en Calle Santa Lucía 284, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco.

¿Dónde puedo cambiar estampas del álbum del Mundial?

Si no puedes asistir al evento organizado por Panini, existen diversos puntos donde los coleccionistas suelen reunirse para intercambiar cromos.

En la Ciudad de México, uno de los lugares más populares es la explanada frente al Palacio de Bellas Artes, donde decenas de aficionados se reúnen durante los fines de semana para buscar las estampas que les faltan.

Otro punto frecuente es Parque Tezontle, donde los coleccionistas acostumbran reunirse frente a la tienda Liverpool, aunque el lugar exacto y los horarios pueden variar al depender del día.

En Puebla, los intercambios suelen realizarse en el centro comercial El Triángulo, donde incluso existe una tradición entre los asistentes: cuando alguien consigue la última estampa para completar su álbum, toca una campana mientras los demás celebran el logro.

En Guadalajara, uno de los sitios de reunión más conocidos es Plaza del Sol, ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos Sur, donde los aficionados acostumbran encontrarse los fines de semana para intercambiar estampas del álbum del Mundial.

Existen distintos lugares para intercambiar estampas y estos son algunos de los que se difundieron. (Foto: Créditos Shutterstock)

¿Cuánto cuesta el set de actualización del álbum del Mundial de Panini?

Además del álbum, Panini lanzó un set de actualización con 120 estampas que incluyen a jugadores convocados de última hora y que no aparecieron en la edición original debido a que las plantillas oficiales aún no estaban definidas al momento de la impresión.

El paquete tiene un costo de 349 pesos y puede adquirirse en las tiendas oficiales y a través del sitio web.

Cada estampa incluye al reverso el nombre del jugador al que reemplaza dentro del álbum, por lo que los coleccionistas pueden pegarla sobre el cromo original o conservarla aparte para mantener intacta la edición inicial.