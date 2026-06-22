Messi, goleador histórico: Los 4 Récords Guinness rompió hoy en el Mundial 2026

Messi es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales. (EFE/Mariscal).

Lionel Messi de nuevo está en el centro de la historia. El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona marcó el denominado ‘Gol del Siglo’ ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México. Cuarenta años después, otro 22 de junio, ‘La Pulga’ estableció nuevas marcas en la historia de los Mundiales.

Durante la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en Arlington, Texas, Messi anotó dos goles y encaminó a la Albiceleste a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con esas anotaciones alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose.

El encuentro también representó un día histórico por otras razones. De acuerdo con Guinness World Records, el delantero argentino rompió cuatro récords mundiales relacionados con la Copa del Mundo.

El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

¿Qué récords rompió Lionel Messi?

Messi llegó a este torneo con cinco participaciones previas en Mundiales. Debutó en Alemania 2006 y, a punto de cumplir 39 años, disputa su sexta Copa del Mundo. Su doblete frente a Austria lo colocó además como líder de goleo del certamen con cinco anotaciones.

“Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, y cinco en total al inicio de un Mundial, eso marca la diferencia”, dijo Ralf Rangnick, técnico de Austria, “Sabíamos que está en otro nivel”.

Messi, además, tiene una marca de 122 goles como el máximo goleador de Argentina en 201 partidos.

Más goles en la historia de los Mundiales

Con los tantos marcados ante Austria a los minutos 38 y 95, Messi alcanzó 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

La marca anterior pertenecía a Miroslav Klose, quien ostentaba el récord con 16 tantos desde Brasil 2014. Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales quedaron de la siguiente forma:

Lionel Messi (Argentina) – 18 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Grzegorz Lato (Polonia) – 10 goles

El delantero de Argentina Leo Messi falló un penal el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

Más partidos disputados en una Copa del Mundo

El encuentro contra Austria representó el partido número 28 de Messi en una Copa del Mundo.

Con ello amplió su propio récord como el futbolista con más apariciones en la historia del torneo, una cifra alcanzada tras participar en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Más victorias de un jugador en Mundiales

La victoria ante Austria también permitió que Messi llegara a 18 triunfos en Copas del Mundo.

Con ese resultado superó la marca de Miroslav Klose y se convirtió en el jugador con más partidos ganados en la historia del torneo.

Más minutos jugados en la historia de los Mundiales

Guinness World Records informó que Messi alcanzó los 2 mil 489 minutos disputados en Copas del Mundo.

La cifra lo coloca como el futbolista con mayor tiempo acumulado sobre el terreno de juego en la historia del torneo.

Messi reacciona al partido Argentina vs. Austria

Lionel Messi, quien enfrenta el Mundial con su padre enfermo, destacó la importancia del resultado para la clasificación de Argentina a la siguiente fase.

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales con doblete contra Austria (AP Foto/Jessica Tobias) (Jessica Tobias/AP Photo/Jessica Tobias)

“Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación”.

El delantero reconoció que no esperaba un inicio tan productivo en el torneo, aunque admitió sentir el desgaste físico después del encuentro: “No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos”.

Messi también habló sobre el penal que falló durante los primeros minutos del partido: “Hoy hubo momentos en los que tuve mucha bronca por el penal que erré, lo pateé muy mal, pero por suerte pudimos revertir esa situación, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante”.

Finalmente, evitó señalar favoritos para conquistar el Mundial 2026 y pidió mantener la calma ante el avance de Argentina en el torneo: “No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar”.

Y añadió: “Esto es pasito a pasito, es largo, difícil”.

Con información de EFE y AP.