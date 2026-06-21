Y si sí: ¿Qué chance tiene México de ser campeón del mundo? Modelo matemático revela a los favoritos

México está debajo de EU en el top de equipos con más posibilidades de ganar el Mundial 2026.

¿México ya no es el ‘gigante de la Concacaf’? Un científico de datos simuló los resultados del Mundial 2026 con un modelo matemático y encontró que Estados Unidos tiene más probabilidades de ganar la Copa del Mundo de la FIFA que la Selección Mexicana.

Para realizar su estudio, Steven Stern, un profesor de Ciencia de Datos de la Universidad de Bond, en Australia, consideró factores históricos, de actualidad de las selecciones y el nuevo formato de 48 equipos.

Tras realizar un millón de simulaciones, los datos arrojan que la Selección de EU, donde juega Alejandro Zendejas y es dirigida por Mauricio Pochettino, tiene 1.7 por ciento de posibilidades de ser campeona del Mundial 2026. ¿Y México? El equipo dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre tiene un 1.6 por ciento de chances.

Estados Unidos también supera a México en las posibilidades de llegar a la final del Mundial 2026, con 4.5 por ciento de oportunidad sobre un 4.4 por ciento para la Selección Mexicana.

Si estás en una quiniela para el Mundial, conoce el modelo matemático y todo lo que predijo tras las simulaciones.

EU está en el lugar 14 de las selecciones aspirantes a ganar el Mundial 2026, según el modelo matemático de Stern. (EFE)

Mundial 2026: ¿Qué selecciones son favoritas para ganar?

Las cuatro selecciones con más probabilidades de ganar el Mundial 2026, de acuerdo con el modelo matemático de Stern, son:

España: 15.8 por ciento.

Francia: 15.6 por ciento.

Argentina: 15.3 por ciento.

Inglaterra: 11 por ciento.

Francia es una de las selecciones con más posibilidades de ganar el Mundial 2026. (EFE)

La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, es la quinta aspirante para ganar el Mundial 2026; sin embargo, sus probabilidades bajan drásticamente y se ubican en 4.9 por ciento.

¿Qué posibilidades tiene México de ganar el Mundial 2026?

La Selección Mexicana se ubica en el lugar 15 de los favoritos para ganar el Mundial 2026 con su 1.6 por ciento de chances.

Pese a que las probabilidades de México son menores que las de EU, el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre supera a selecciones como Uruguay, que ya fue campeona del mundo, que tiene 1.4 por ciento, y de Japón, con 0.9 por ciento.

La buena noticia para la Selección Mexicana es que existe un 56 por ciento de posibilidades de llegar al quinto partido, es decir, a la ronda de octavos de final, y un 25.7 por ciento de volver a cuartos de final luego de 40 años, desde el Mundial de México 86.

México podría llegar al quinto partido este Mundial 2026, ya que tiene más posibilidades que en otras ediciones. (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el modelo matemático que predice a los favoritos para ganar el Mundial 2026?

El trabajo de Steven Stern, publicado en The Conversation, se basa en el análisis de las 48 selecciones mundialistas.

Las simulaciones son una herramienta para evaluar cómo el nuevo formato distribuye las posibilidades de avanzar en la fase de grupos y en las rondas de eliminación.

Los antecedentes son clave en este modelo. Desde que se juega el Mundial con 32 selecciones (1998) hubo seis equipos que dominaron y llegaron mínimo a semifinales:

Alemania, con cuatro semifinales,

Francia, con cuatro semifinales,

Países Bajos, con tres semifinales,

Brasil, con tres semifinales,

Croacia, con tres semifinales, y

Argentina, con dos semifinales.

Argentina aparece entre las selecciones más dominantes de los últimos 7 mundiales. (EFE)

Si a estos se les suman campeones del mundo como Inglaterra, Italia (que no calificó) o España, el resultado es que el 78.6 por ciento de los semifinalistas modernos corresponden a nueve países.

Este grupo, sin contar a Italia, coincide con los principales favoritos para ganar el Mundial 2026.

¿Hay margen para un nuevo campeón del mundo en 2026?

¿Y si sí? Aunque las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 son ‘las de siempre’, las matemáticas indican que en esta edición hay más oportunidades que antes de que un ‘caballo negro’ se lleve el torneo.

Datos de DW relacionados con el modelo de Steven Stern apuntan a que las selecciones consideradas como ‘potencias’ tienen un 54.2 por ciento de probabilidades de ocupar las plazas en semifinales del Mundial. Esa cifra es más baja que el 78.6 por ciento de ediciones anteriores del Mundial en las que solo participaron 32 equipos.

A esto se suma que Italia no clasificó, lo que significa una plaza menos para el grupo de nueve selecciones más dominantes desde 1998.

El Mundial 2026 ya nos ha regalado ‘batacazos’ en su primera jornada: desde Cabo Verde aguantando el 0-0 a España, hasta República Democrática del Congo sorprendiendo a Portugal de Cristiano Ronaldo con un 1-1. ¿Veremos a ‘David’ venciendo a ‘Goliat’? Las matemáticas abren una pequeña ventana para que esto suceda. ¡Vamos, muchachos!

España es la selección favorita para ganar el Mundial 2026 de acuerdo con el modelo matemático. (EFE)

Con información de The Conversation y DW.